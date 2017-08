Nincs megállás Budapesten, megjött a hajtóanyag

Hiába tartózkodik történelmi csúcson a BUX index, még lehet tere az emelkedésnek, a féléves jelentések ugyanis kifejezetten jól sikerültek a magyar cégek számára. Amíg kitart a jó hangulat a világban, addig nincs ok az aggodalomra.

Lovas-Romváry András, 2017. augusztus 18. péntek, 07:08

Ha a fundamentális háttér miatt aggódott valaki a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) zajló rally jövőjével kapcsolatban, akkor nem lehet oka a panaszra. A nagy tőzsdei cégek féléves gyorsjelentési szezonja kedvezően sült el, s gyakorlatilag mindegyik olyan hírekkel szolgált a befektetőknek, amely akár a tovább emelkedéshez is hajtóerőt szolgáltathat.

Jól néz ki a Richter

A blue chipek közül változatlanul a kedvencünk a Richter - mondta Kiss Mónika, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a Napi.hu-nak. Ha nem is a mostani árszinteken, de egy korrekcióban érdemes lehet még vásárolni a gyógyszergyártó cég részvényeiből, s a kedvező jövőképre csak ráerősített a cég féléves jelentése. A jelentés közzétételét követő sajtótájékoztatón Bogsch Erik vezérigazgató idén már másodszorra emelte meg a cég idei várakozásait, ez elég egyedülálló az előrejelzéseknél amúgy igen konzervatív kommunikációt folytató cég részéről - emelte ki Kiss.

A vezérigazgató az év egészére euróban számolva 10 százalékos árbevétel-bővülést vár, ami meghaladja az elemzők korábbi várakozásait. Hasonlóan kedvező prognózisokat közölt a cég az operatív marzsokra vonatkozóan, az új előrejelzésük szerint ez most már 13-14 százalék körül alakulhat, a bruttó fedezet szintjén pedig 56-57 százalékra számítanak, ez is meghaladja a piac előzetes várakozásait. Kiss szerint a Richter egyedüli problémája inkább technikai jellegű lehet. Ez pedig az, hogy a cég fontos termékeinél a különböző hatósági eljárások miatt a következő kedvező bejelentések elképzelhető, hogy csak 11-12 hónap múlva érkeznek. Így ha a társaság nem hajt végre akvizíciót, viszonylag kevés olyan hír érkezhet, amely megmozgathatja a befektetők fantáziáját.

Akvizíciós sztori is hajtja az OTP-t

Az OTP is kiváló számokat közölt, a bank eredményében már szerepeltek a horvát Splitska Banka megvásárlásának kedvező hatásai is (itt 3,2 milliárd forintnyi egyszeri nyereséget számolt el a csoport). Kiss szerint a nemzetközi elemzőházak sorra érkező felminősítései az OTP-re nem csak a várakozásoknál kedvezőbb eredmények miatt érkeznek, hanem mert a bankban a most felvásárolt Banca Romaneasca és a National Bank of Greece szerb leányvállalata miatt "akvizíciós sztori" is van. E két utóbbi bank számait az OTP csak jövő évtől konszolidálja. Kiss szerint a magyar társaság vélhetően "jó áron" vásárolta meg a két bankot. A pénzintézet menedzsmentjének az orosz és az ukrán leánybank rendberakásának köszönhetően megfelelő tapasztalatai vannak ahhoz, hogy kezelje a két új szerzemény hitelállományának nem teljesítő részét.

Ami miatt talán az OTP növekedése korlátozott lehet - s talán nem annyira vonzó befektetési lehetőség, mint a Richter - , az a kamatkörnyezet. A profit döntő hányadát ugyanis változatlanul a magyar OTP Core tevékenysége adja, ezt pedig nagyon kedvezőtlenül érintik az alacsony kamatok és az emiatt beszűkült kamatmarzsok. Ugyanakkor a hitelállomány bővülése pozitívan hat a bank nyereségességére.

Az új stratégia is erősíti a Molt

Az előrejelzésein emelő Richter és a várakozásokat felülmúló számokat közlő OTP mellett a Mol befektetőinek sem lehet okuk a panaszra. Az olajipari cégnél már az első negyedéves számokon látszott, hogy nagyon jó lesz az idei év. Az Equilor szakértője úgy véli, hogy a cég a jövőben emelheti éves eredményvárakozásait, amelyek jelenleg 2,3 milliárd dolláros EBITDA-ról szólnak. Kiss szerint ez most úgy néz ki, hogy inkább 2,4-2,5 milliárd lehet, hiszen a korábbi célszint 65 százalékát már az első félévben teljesítette a Mol.

Ráadásul kellemes meglepetéssel szolgált az is, hogy a tavaly bejelentett új stratégia - amely szerint nagyobb hangsúlyt fektetnek a fogyasztói szolgáltatásokra - nagyon hamar termőre fordult. Már az első félévben 30 milliárd forint közeli profitot ért el ezen a társaság. Ehhez jön még, hogy a cég kedvező pozícióban fogadta a régió gazdasági fellendülését, Közép-Kelet-Európában 6 százalékkal nőtt az üzemanyag-fogyasztás.

Kedvező, hogy a cég eladósodottsága is jól alakult, a nettó adósság/EBITDA hányados 0,75-re csökkent a korábbi 0,88-as szintről. E folyamatokat tükrözi az S&P véleménye is, amely pozitív kilátásokat fogalmaztak meg a Mol adósbesorolásával kapcsolatban. Kiss szerint a Mol részvényekben még jelentős árfolyam-potenciál lehet, már csak azért is, mert asz olajcég egy kissé lemaradó volt a piac egészéhez képest.

Kevés a látnivaló a Telekomnál

A Magyar Telekom számai és jelentése volt talán az, ami a legkevesebb látnivalót hozta a féléves jelentési szezonban. Nem mintha a cég ne hozná korábbi vállalásait, inkább a szektor egésze van kedvezőtlenebb helyzetben az egész régióban. Itt az volt kellemes meglepetés, hogy az idei árbevételi célokat 20 milliárd forinttal megemelte a vállalat, azonban ez az EBITDA- és a nyereségszintre már nem szivárgott le - emelte ki az Equilor szakértője. A jelentés szerint a korábban várthoz képest az EU-s támogatású projektekből származó bevételek lettek elsősorban magasabbak, azonban ezek profitmarzsa nem olyan magas, hogy az jelentősen megdobná a nyereségszámokat.

Bár a távközlési cég részéről még "benne van a pakliban", hogy esetleg emelik az idei év után kifizetendő osztalék nagyságát, azonban erre várhatóan a harmadik negyedéves jelentés novemberi közzététele előtt nem kerül sor. A Magyar Telekom előtt áll még a 700 megahertzes frekvencia aukciója is, amelyről még nem tudni, idén, vagy jövőre esedékes. Emiatt viszont elképzelhető, hogy a cég óvatosságból készpénzt tartalékol, s ez csökkentheti az osztalékemelés valószínűségét - véli Kiss.