Nőtt a befektetési alapok vagyona

A befektetési alapok vagyona 45 milliárd forinttal, 0,8 százalékkal emelkedett márciusban - közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz) csütörtökön az MTI-vel.

A szervezet tagjai március végén 5895 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

Márciusban 61 milliárd forinttal több tőke áramlott az alapokba, mint amennyi távozott. Az abszolút hozamú és az ingatlanalapoknál volt kiugróan magas a tőkebeáramlás, ezzel szemben a rövid lejáratú kötvényalapoknál a tőkekiáramlás volt jelentős. A befektetők továbbra is a magasabb hozamot elérni képes alapokat részesítik előnyben.

A pénzpiaci alapok vagyona 1,8 százalékkal csökkent márciusban és a hónap végén több mint 893,9 milliárd forintot tett ki. A legnagyobb visszaváltások a hazai likviditási alapoknál voltak (5 milliárd forint).

A kötvényalapokból 29,9 milliárd forintnyi tőkét vontak ki a befektetők. A legtöbb pénz, 29,2 milliárdnyi tőke a hazai rövid futamidejű kötvényekből távozott. A hosszú futamidejű kötvényeknél is a visszaváltások voltak fölényben, ezekből 1,5 milliárdnyi tőkét vontak ki a befektetők. A szabad futamidejű kötvényalapok vagyona viszont növekedni tudott, ide 4,8 milliárd forint friss tőke is érkezett. A kötvényalapok vagyona összességében így is 3,1 százalékkal, 1262,5 milliárd forintra mérséklődött.

A vegyes alapoknál ezúttal tőkekiáramlás volt, mintegy 10 milliárd forintnyi tőke távozott az elmúlt hónapban, a kategórián belül a kötvénytúlsúlyos alapokból 22,5 milliárdnyi tőkét vontak ki. A hozamok viszont kedvezően alakultak, így a vagyon márciusban mindössze 0,9 százalékkal csökkent és 803,9 milliárd forintot tett ki.

A részvényalapokba közel 9 milliárdnyi tőke érkezett. A hozamok ezen még tudtak javítani, így vagyonuk 3,6 százalékkal, 319 milliárd forintra nőtt.

A tőkevédett alapokból csaknem 2 milliárdnyi tőke távozott, és a veszteségen a hozamok sem tudtak javítani, így a vagyon 5,6 százalékkal, 288,3 milliárd forintra csökkent.

Az abszolút hozamú alapokba márciusban 25 milliárdnyi friss tőke érkezett, ami a második legmagasabb összeg a kategóriák között. A hozamok további növekedést is hoztak, ezzel együtt a vagyon 3,1 százalékkal, 929,4 milliárd forintra gyarapodott márciusban.

A származtatott alapok esetében az értékesítések 2 milliárd forinttal haladták meg visszaváltásokat, de ezúttal a hozamok nem alakultak pozitívan, így csak 0,7 százalékkal nőtt a vagyonuk és március végén 173,9 milliárd forintot tett ki - írja az MTI.

Az ingatlanalapok továbbra is megingathatatlanok, márciusban is kiugróan sok, 50,5 milliárd forint friss tőke érkezett, amihez a hozamok is hozzá tudtak tenni, így vagyonuk 6,3 százalékkal, 884,7 milliárd forintra nőtt.

Az árupiaci alapoknál a kategória méretéhez képest jelentős tőkebeáramlás volt tapasztalható, amely elérte a 2,7 milliárd forintot. A hozamok kedvezően alakultak, így vagyonuk 9,5 százalékkal, 37,9 milliárd forintra gyarapodott.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban tőkekiáramlás volt tapasztalható. A hozamok mérsékelni tudták a tőkekiáramlás hatását, így a vagyon mindössze 0,7 százalékkal zsugorodott, és március végén 223,2 milliárd forintot tett ki.

Egy hónappal ezelőtt csökkent az alapok vagyona.

