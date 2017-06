Nyereséges nap vár Európára

Indexemelkedésre lehet számítani a főbb európai tőzsdéken a kereskedés kezdetén csütörtökön.

2017. június 1. csütörtök

A határidős indexjegyzések alapján a londoni FTSE-100 index 13 ponttal, 0,17 százalékkal kezd magasabban 7533 ponton, Frankfurtban a DAX index 9 ponttal, 0,07 százalékkal, 12 624 pontra emelkedik kezdéskor, a párizsi CAC-40 index pedig egy pont emelkedéssel, 0,02 százalékkal erősödve nyit 5284 ponton.

Szerdán az európai indexek többségében veszteséggel zártak. A pán-európai indexek közül a Stoxx 600 és az FTSE Eurofirst 300 0,1 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,2 százalékkal gyengült - írta az MTI.

A londoni FTSE-100 index 6 ponttal, 0,09 százalékkal, 7520 pontra, a párizsi CAC-40 index 22 ponttal, 0,42 százalékkal, 5283 pontra csökkent. A DAX index Frankfurtban viszont 16 ponttal, 0,13 százalékkal, 12 615 pontra emelkedett.

Csekély veszteséggel fejezték be a szerdai kereskedést az amerikai tőzsdeindexek is, a májust azonban ezzel együtt is nyereséggel zárták. A Nasdaq Composite indexnek ez volt sorban a hetedik egymást követő nyereséggel zárt hónapja, 2013 óta a leghosszabb egybefüggő szakasz.

A csütörtöki globális tőzsdei kereskedést az ázsiai piacok vegyes eredménnyel indították el. Az európai kezdés előtt másfél órával Tokió egy százalék nyereséget, Hongkong 0,3 százalék nyereséget mutatott, míg Sanghaj 0,4 százalékkal, Szöul 0,1 százalékkal gyengült. A kínai árfolyamokat a feldolgozóipari termelés váratlan, 11 hónapja első alkalommal most májusban bekövetkezett csökkenése szorította le.

Az olajár felfelé korrigált az előző nap elért három heti mélypontról. A Brent 0,79 százalékkal, hordónként 51,16 dollárra, a WTI 0,85 százalékkal, 48,37 dollárra emelkedett. A szerdai árcsökkenést a líbiai olajtermelés növekedése, a csütörtöki áremelkedést pedig az amerikai nyersolajkészletek csökkenése idézte elő.

Az arany ára 0,42 százalékkal, unciánként 1266,71 dollárra csökkent.

A dollár kissé erősödött az előző napi hat és fél havi mélypontról. A főbb devizákkal szemben kalkulált dollár-index 0,05 százalékkal, 96,96 pontra emelkedett, az euró-index pedig 0,04 százalékkal, 90,68 pontra emelkedett. Az eurót 0,02 százalékkal jegyezték gyengébben, 1,1242 dolláron.

