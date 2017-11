Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Orbán Viktor kitüntette a Richter elnökét

A Magyar Érdemrend nagykeresztjének polgári tagozatával tüntették ki Bogsch Erik Széchenyi-díjas vegyészmérnököt, a Richter Gedeon Nyrt. elnökét szerdán a Sándor-palotában - írja az MTI.

Az elismerést Áder János köztársasági elnök adta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnökének jelenlétében.

Bogsch Erik Orbán Viktor javaslatára az egyik legsikeresebb nagyvállalat élén végzett, kimagasló színvonalú munkájáért vehette át a kitüntetést.

Példamutató és felelősségteljes vezetői tevékenységével a céget a térség egyik legnagyobb vállalatává emelte, a gyártás mellett pedig a kutatás-fejlesztésre, valamint a magyar egészségügy és az oktatás támogatására is nagy hangsúlyt fektetett - áll a kitüntetési határozatban.

Bogsch Erik: a kitüntetés a Richternek szól

Fantasztikus elismerés a kitüntetés, a Magyar Érdemrend nagykeresztje-díj a Richternek, a Richter Gedeon minden dolgozójának szól, akik hozzájárultak a sikerhez, a díj elismerés azoknak is, akik elérték, hogy egy majdnem csőd szélén álló vállalatból egy magyarországi központú, rangos, multinacionális céggé vált a Richter az elmúlt években

- mondta Bogsch Erik az MTI-nek a kitüntetése átvétele után.

Bogsch Erik 25 évig volt a gyógyszeripari cég vezérigazgatója, jelenleg a Richter elnöke. A Richter teljesítményéről elmondta: Európa egyik igen jelentős gyógyszeripari cége, amelynek leányvállalatai vannak a régióban, de Nyugat-Európában, Latin-Amerikában, sőt Kínában is, nyeresége 90 százaléka külföldön keletkezik. Ezt a nyereséget a Richter Magyarországon fekteti be, hazai beruházásokat, kutatási-fejlesztési projekteket finanszíroz a profitból, ezzel is igyekszik a Richter hozzájárulni a magyar nemzetgazdaság fejlődéséhez. A Richter a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) legnagyobb forgalmú, legértékesebb cégei között szerepel.

Bogsch Erik kedvezőnek nevezte, hogy a Richter tulajdonosi szerkezetében a magyar állam több mint 25 százalékos hányadot őrzött meg, "ezért a mindenkori kormánynak köszönettel tartozunk". A jelenlegi kormányzattal kötött stratégiai együttműködésnek köszönhetően a kormányzat kiemelt figyelemmel kíséri a cég fejlődését - mutatott rá.

A gyógyszeripari vállalatot több mint 25 évvel ezelőtt majdnem eladták 100 millió dollárért, szerencsére az akkori vevőjelölt végül nemet mondott, ezután nevezték ki vezérigazgatóvá, és 1994-ben már tőzsdére tudták vinni a gyógyszercéget. A Richter mostani tőkepiaci értéke 4 milliárd dollár az 1994. évi tőzsde bevezetéskor számított 190 millió dollárral szemben. A gyógyszeripari cég értéke az eredeti 100 millió dolláros összegnek a 40 szeresére nőtt. Kiemelte: a vállalat ezzel párhuzamosan stabil gyógyszerellátást biztosít a magyar betegeknek.



A Richter 2000-ben lett regionális szintű nemzetközi cég, 2010-től pedig világméretekben vált multinacionális vállalattá. Ebben az évtizedben indult be a nyugat-európai terjeszkedés, majd kínai és latin-amerikai leányvállalatokat is alapítottak.

Kiemelte: a sikerekben része volt annak is, hogy a Richter az egyetlen független, szakmai befektető nélkül működő, magyarországi központú multinacionális vállalat. A jövő szempontjából nagyon fontos az innováció, az innováció területén belül pedig a központi idegrendszeri kutatás, a nőgyógyászati termékek valamint a biotechnológia. A Richter a világ számos országában úttörő szerepet játszik a nőgyógyászati terápiás területen, emellett fontos a kereskedelmi hálózat is - mutatott rá az elnök.

Címlapkép: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

