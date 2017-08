Óriási fordulat jöhet a magyar autóiparban, ha ez bekövetkezik

Augusztusra a Tesla piaci kapitalizációja elérte a 60 milliárd dollárt a Nasdaqon, ezzel felülmúlta a General Motorst és a Fordot is. A szakértők szerint mégis kacat számba mennek a cég részvényei, mert nagy eséllyel soha nem fizetnek majd. A cég egyik lehetséges célpontján Magyarországon viszont nagy a nyomás: fejlődik, vagy kezdhet új húzóágazatot keresni az autógyártás helyett.

Szabó Dániel, 2017. augusztus 10. csütörtök, 15:45

Az, hogy a robbanómotort gyártó cégek már vágjak a centit a végnapjaikig, nagyban köszönhető annak, hogy Elon Musk átalakította a piacot és a Teslával átszabta a piaci trendeket, mindennél jobban nyomva az elektromos autókat. A cég legújabb, megfizethetőnek mondott Model 3-as típusára közel félmillió előrendelés érkezett, amely alaposan felértékelte a cég részvényeit.

Szerdán már 363,5 dollárért kereskedtek a Tesla papírjaival, amely enyhébb esés a korábbi, növekedő trendhez képest: a piaci kapitalizációja ezzel együtt elérte a 60 milliárd dollárt, míg a General Motorsnál ugyanez a mutató mintegy 52, a Fordnál 43,4 milliárd dollár. Összehasonlítva a cégek gyártókapacitását vagy árbevételét az látszik, hogy a Tesla részvények kicsit túlhevülhettek - derül ki a WSJ cikkéből, melyet annak kapcsán írtak, hogy a társaság újabb 1,5 milliárd dolláros kibocsátásra készül.

Már izzad a kasztni

A legfontosabb szempont az, hogy a cég a 14 éve tartó története során még soha nem termelt profitot. A 35 ezer dollárra leárazott Model 3-ra pedig hiába nagy a kereslet, a cég valójában alig keres rajta, azt a pénzt pedig az üzembővítésbe kell beölnie. Csak így teljesítheti a felvett előrendeléseket. A Wall Street-i befektetők, illetve a minősítőcégek ezért is intik óva a befektetőket a Tesla részvényeitől: magas a kockázata annak, hogy a befektetett pénz soha nem térül meg.

Árulkodó, hogy az S&P úgy minősítette bóvlinak/kacatnak a társaság papírjait, hogy 2010 óta 20-szorosára emelkedett a részvényárfolyama. A B- osztályzat ráadásul a közelében sincs a befektetésre ajánlott kategóriától. Viszont a Teslát felhajtó erők valószínűleg megölik a hagyományos autógyártást, amely Magyarországnak óriási probléma.

Kereshetünk új húzóágazatot

Hazánk ugyan pályázik arra, hogy ideköltözzön a Tesla új gyártóüzeme, de egyelőre nem tudni hogy áll a versenyben. Az viszont már biztos, hogy az Opel, az Audi, a Suzuki és a Mercedes már itt van. Ezzel a hazai gyáripari teljesítményünk 29 százalékát adta ez az iparág, 25,4 milliárd eurót termelve, 154 ezer embernek munkát adva. Magyarország teljes exportjának 20 százalékát az autóipar teszi ki, és a világ 20 legnagyobb autóipari beszállítójából 15 van jelen.

Nem meglepő, hogy a hazai GDP 8 százalékát az autógyártás adja, ha pedig a jelenleginél is nagyobb teret nyer az elektromos autógyártás, akkor a hagyományos robbanómotoros meghajtású piacra termelő cégek bajba kerülhetnek. De nagyobb baj ez az országnak, mert az akkumulátoros motor jóval kevesebb szerelői munkát igényel, mint a robbanómotor, a sorozatgyártása pedig jól gépesíthető az Index cikke szerint.

Az pedig nem kérdés, hogy a régi nagy autógyárak bajban vannak. A piacon már azt találgatják, hogy az olyan nagy márkák is földbe állhatnak, mint a BMW. Elemzők már rá is aggatták az "új Nokia" jelzőt, mely nagyjából annyit takar, hogy az innovációs versenyben lemaradó, nagy piaci szereplő.

Azért temetni még semmit nem kell

Pozitív hír a szektor számára, hogy a 2017 első félévében bejelentett, állami támogatást is élvező, tervezett hazai nagyberuházásokból nagyságrendileg minden harmadik (35 százalék) köthető az autóiparhoz. Optimizmusra ad okot az is, hogy az innovációs technológiák felé nyit Magyarország is - írja friss iparági elemzésében az Euler Hermes.

A hazai gépjárműgyártók első szintű, közvetlen beszállítói a magyar gazdaság egyik legfontosabb szereplői jelenleg, és a hitelbiztosító besorolása alapján többnyire az alacsonyabb kockázatú kategóriába tartoznak. Ennek oka a hosszútávú szerződések megléte a gyártókkal, a folyamatos innováció, a kifejezetten szigorú audit szabályok alkalmazása, illetve a szektorra jellemző, az átlagnál megbízhatóbb fizetési fegyelem.

Az Eural Hermes bizakodó a jövőt tekintve: Mercedes-Benz még tavaly jelentette be, hogy egymilliárd eurós beruházás keretében Kecskeméten egy új üzemet hoz létre. Idén már átadták a Samsung százmilliárd forintos beruházásban létrejött elektromosjármű-akkumulátor gyárát Gödön, mely az európai elektromos autóipar fellendülésében is fontos szerepet kaphat.

Az pedig Magyarországnak jöhet jól, hogy Zalaegerszegen elkezdték építeni a fejlesztői tesztpályát, amely a hagyományos mellett az önvezető járművek tesztelésére és fejlesztésére is alkalmas lesz. A beruházás értéke 40 milliárd forint. Lökést persze igazán az adna, ha a Tesla itt létesítene új üzemet, amellett, hogy megépíti Győrben az első Supercharger névre keresztelt töltőállomását.

