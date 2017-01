Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Összeomlott a Toshiba - nagy a gond

A Toshiba részvényei csütörtök reggel 26 százalékot zuhantak a hírre, hogy nukleáris üzletágán mintegy 400 milliárd jen, azaz 4,4 milliárd dollárnyi veszteséget lesz kénytelen elkönyvelni. Az óriáscég a hitelezők segítségét kérni.

Folytatódott a Toshiba részvények december végén megindult vesszőfutása a tokiói tőzsdén. A cég részvényeinek árfolyama napon belül 26 százalékkal is jártak lejjebb előző napi záróáruknál. A Financial Times szerint ez a legnagyobb esés az elmúlt 40 évben, amelyet a társaság részvényeseinek át kell élniük. Zárásra egy kissé megnyugodott a hangulat, a papírok ekkor 16 százalékkal voltak olcsóbbak, mint az előző nap.

Az esés annak hatására fordult meg nap közben, hogy olyan sajtóértesülések láttak napvilágot, amely szerint a cég tárgyalásokat kezdett a Japán Fejlesztési Bankkal egy esetleges állami tőkeinjekcióról.

Ha forex, akkor AlfaTrader. Magyar ügyfélszolgálat, angol befektetési számla biztonsága.

Ügyfeleknek VIP TraderSzoba tagság.



A cikk a CEMP cégcsoport szolgáltatását is népszerűsíti.

A hatalmas volatilitás egy japán bróker szerint leginkább annak köszönhető, hogy a befektetőknek egyelőre fogalmuk sincs arról, a cégnek pontosan mekkora leírásokat kell végrehajtania, s a gyanú szerint ezt még a cég sem tudja.

A Toshiba részvények kálváriája december 27-én kezdődött. A társaság ekkor jelentette be, hogy több milliárd dolláros veszteségleírást kell előreláthatóan végrehajtania amerikai leányvállalata, a Westinghouse akvizíciója kapcsán.

A leírásokkal kapcsolatban a cég azt közölte, hogy előzetes becsléseik alapján az 1-4,5 milliárd dollár között alakulhat. Ugyanakkor az elemzők az FT szerint a február közepi gyorsjelentésben inkább 5 és 8 milliárd dollár közötti összeget várnak. Ez utóbbi sávnak még az első széle is komoly problémákat okozhatna a konszernnek, amelynek saját tőkéje jelenleg 3,2 milliárd dollárt tesz ki. Nem véletlen, hogy a részvényárfolyam a bejelentés óta közel feleződött.

A leírásokkal kapcsolatos találgatások közepette a hitelminősítők is sorra rontják le a cég adósbesorolását, s néhány elemző a brit lap szerint attól tart, hogy a válság a cég részvényeinek tőzsdei kivezetéséhez is vezethet. A Toshiba eközben január elején rendkívüli tanácskozásra hívta január elején legnagyobb hitelezőit, ezen a találkozón állítólag több regionális bank is jelezte, nem biztos hogy meg kívánják hosszabbítani a cégnek nyújtott hiteleiket.

A Toshiba vezetése ezután az állami tulajdonú Japán Fejlesztési Bankhoz fordult pénzügyi segítségért, hogy biztosítani tudja likviditási helyzetét, ha végül mégis nagyobb elírásra kényszerülne. A Nikkei japán gazdasági napilap értesülései szerint a bank még nem döntött, mekkora forrásokat és milyen formában biztosítanának a vállalat számára. A lap megkeresésére a Toshiba nem kívánta kommentálni a tárgyalásokat, s jelezte, egyelőre még folynak a számítások a leírás nagyságával kapcsolatban.