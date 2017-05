Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Perelik Mészáros Lőrinc tőzsdei cégét

Az Opimus részvényesi közgyűlésére csak előzetes regisztrációval engedték be a részvényeseket. A határozatképtelen első ülést szabálytalanul ismételhették meg, ezért a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (Tebész) szerint érvénytelenek az ott hozott határozatok is, így azok is, melyek Mészáros gyerekeit helyezték az igazgatóságba - írja a hvg.hu.

Törvénysértések történtek Mészáros Lőrinc cége, az Opimus Group múlt heti közgyűlésén a tőzsdei érdekvédelmi szervezet szerint, amely ezzel az összes ott hozott döntést támadja. A május 2-i ülésre az Opimus csak azon részvényeseit engedték be, akik napokkal korábban bejelentették, hogy élni akarnak részvényesi jogaikkal. A portálnak nyilatkozó Tebész szerint viszont a jogszabályok nem engednek ilyen kitételt: ha valaki rendelkezik Opimus-papírral, akkor is szavazhatna, ha az éves közgyűlésre késve érkezik meg.

A szigorított részvételi feltétel miatt az első ülés nem is volt határozatképes, ezért megismételt közgyűlést tartottak. Az Opimus honlapjára feltöltött közgyűlési határozati jegyzőkönyv szerint a második alkalmon csak a részvényesek 16,92 százaléka volt jelen, akik minden kérdésben egyöntetűen döntöttek, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Így elfogadták az éves beszámolót, mely szerint 37,9 milliárd forint mérleg-főösszeggel, és mínusz 931 millió adózott eredménnyel zárták az előző pénzügyi évet.

Valamint azt is, hogy a felcsúti polgármester lányát, Mészáros Beatrixot nevezték ki az igazgatóság elnökének. Sőt, bekerült a testületbe a másik lánya, Ágnes is úgy, hogy a szavazólapon korábban nem az ő neve szerepelt, hanem Hudek Csabáé - ahogy arról akkor beszámoltunk.

Viszont a lapnak nyilatkozó Tebész-elnök, Dióslaki Gábor azt mondta: már a meghívó kiküldésekor jelezték, hogy az eljárás szabálytalan. Továbbá azt is kifogásolják, hogy a megismételt ülést nem külön közgyűlésként kezelték, hanem az előző folytatásának. Kifogásolják azt is, hogy a később érkező részvényesek nem szavazhattak. A szervezet a jogsértések miatt keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre, és úgy tartja, hogy a meghozott határozatok a kihágások miatt érvénytelenek.

Február végén jelentette be a Konzum, hogy Mészáros Lőrinc részesedést vásárolt a vállalatban - a bejelentés alaposan megmozgatta a Konzum árfolyamát, kevesebb mint két hét alatt 57 forintról 204 forintra emelkedett az árfolyam. A cég korábban azért lett széles körben ismert, mert a Népszabadság bezárása után az érdekeltségébe került a vidéki lapokat kiadó Mediaworks. (Mészáros a Napi.hu kiadásába megjelenő A 100 leggazdagabb 2017 friss becslése szerint 120 milliárd forintos becsült vagyonnal az ötödik legmódosabb magyarnak számít - ráadásul az ő vagyona nőtt abszolút és relatív mértékben is a legtöbbet az utóbbi egy esztendőben az élmezőnyben.)

A cikk témájával bővebben foglalkozik a június 8-ai tőzsdekonferencia:

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK