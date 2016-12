Recesszió, összeomlás, ezek várnak ránk jövőre

Nem sikerül majd a Trump-féle stimulus, mivel az adócsökkentések aláássák az amerikai költségvetést. A Fed még egyet emelhet, de aztán megint kamatvágásra kényszerül. Komoly részvénypiaci korrekció és gazdasági recesszió is jöhet jövőre - véli James Rickards.

A karácsony utáni jó hangulatban sikerült egyszerre megtalálnia a CNBC-nek és a Marketwatchnak is James Rickardsot, a nem túl optimista hangulatú értekezéseiről híres szakértőt, akinek természetesen - ha már alkalma nyílott rá -, a jövő évi kilátásokkal kapcsolatban is sikerült elég pesszimista forgatókönyveket felvázolnia.

A CNBC-nek adott nyilatkozatába úgy vélte, komoly korrekciót válthat ki az amerikai részvénypiacon az, amikor a vágyálmok találkoznak a valósággal. Ez annyit jelent a gyakorlatban, hogy a befektetők most egy komolyabb, a vállalatok számára kedvező adóreformra készülnek az Egyesült Államokban, s arra, hogy az új kormány felállása után komolyabb fiskális ösztönzést kaphat a gazdaság, s nőhetnek a költségvetési kiadások. Ezzel szemben a Donald Trump által felvázolt adóreformok túlságosan is nagy lyukat ütnek-üthetnek az amerikai költségvetésen ahhoz, hogy a remélt költségvetési kiadásnövelésre valóban sor kerülhessen. Mindezt úgy, hogy az amerikai államadósság nagysága már így is meghaladja a 20 ezer milliárd dollárt.

Rickards úgy gondolja, hogy ezek következtében egy recesszió vagy komolyabb tőzsdei korrekció valószínű jövőre az Egyesült Államokban. Ez viszont azt eredményezi majd, hogy a várakozásokkal szemben a Fed nem fog sokszor emelni a kamatokon, sőt, már tavasszal ismét kamatcsökkentés kerülhet ismét napirendre.

James Rickards jelenleg az amerikai Védelmi Minisztériumnak mellett is dolgozik tanácsadóként. Pesszimista jövőképét jól illusztrálja legutóbbi könyve is, melynek címe "The Road to Ruin: The Global Elite's Secret Plan for The Next Financial Crisis".

Ebben a Marketwatch összefoglalója szerint úgy véli, a következő pénzügyi válság 2018-ban lesz aktuális. Ez annyiban fog különbözni a legutóbbitól, hogy ennek során a világ pénzügyi "elitje" már nem fogja újra likviditással telepumpálni a globális pénzügyi rendszerét. Pont ennek ellenkezőjére számít, a likviditáshiányra, amely a válság elmúltáig nem is fog változni.