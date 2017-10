Rekordok után lefelé korrigált nyitáskor New York

Indexcsökkenéssel indult kedden a kereskedés az amerikai értékpapírpiacokon a hétfői rekord zárás után - írja az MTI.

2017. október 17.

Hétfőn az amerikai piacok három fő árfolyammutatója, a DJIA-30 index, az S&P-500 index és a Nasdaq Composite index nap közbeni rekordot állított be és zárásra is rekordon állapodott meg.

A keddi kereskedést a DJIA-30 index 0,03 százalék, az S&P-500 index 0,03 százalék, a Nasdaq Composite index 0,04 százalék csökkenéssel kezdte. A DJIA index a kereskedés első perceiben már 0,14 százalék nyereségbe billent át, a két másik index pedig mérsékelte veszteségét.

Az amerikai indexek a múlt héten indult harmadik negyedévi tőzsdei beszámoló szezon vállalati eredményeit nyugtázva erősödtek, a hetet nyereséggel zárták. Az indexek az év eleje óta közel húsz százalék, a novemberi elnökválasztás óta pedig 25 százalék nyereséget halmoztak fel a javuló makrogazdasági mutatókat és növekvő vállalati eredményeket nyugtázva.

A makrogazdasági mutatók közül kedden a szeptemberi ipari termelés bizonyult magasabbnak a vártnál. Az előző havihoz képest szeptemberben 0,3 százalékkal nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban az augusztusi 0,7 százalékos havi csökkenés után. Elemzők 0,2 százalékos növekedést vártak. (Elzárhatják a pénzcsapot.)

A harmadik negyedéves beszámoló szezon kezdete óta a nagyobbak közül a JPMorgan Chase, a Citigroup és a Bank of America már közzétette eredményét, ehhez társult a keddi nyitás előtt a Morgan Stanley és a Goldman Sachs. Mindkettő várakozáson felüli eredményt tett közzé, részvényeik így már a keddi nyitás előtt is nagyot erősödtek a tőzsdén kívüli forgalomban.

Hasonlóképpen a Netflix részvénye is nagyot erősödött a tőzsdén kívüli forgalomban a keddi nyitás előtt. A Netflix előfizetőinek várakozáson felüli növekedéséről számolt be hétfői tőzsdei zárás után. A cég bevétele és nyeresége is az elemzői várakozásokat meghaladó mértékben emelkedett.

Az olaj világpiaci ára az iráni atomprogram miatt éleződő politikai feszültség "kockázati prémiumával" emelkedett meg kedden: az amerikai piacok nyitásakor a WTI 0,04 százalékkal emelkedve, hordónként 51,89 dolláron, a Brent 0,28 százalékos emelkedéssel, 57,98 dolláron állt.

Az arany árát a dollárkamat-emelések növekvő valószínűsége emelte meg. Piaci találgatások szerint a Fed következő elnöke a jelenleginél "héjább" monetáris politikát követ majd. A határidős piacon az arany legközelebbi kontraktusának a jegyzése 1,13 százalékkal ment fel 1288,24 dollárra unciánként.

A dollár erősödött, az eurót 0,36 százalékkal jegyezték gyengébben 1,1763 dolláron.

