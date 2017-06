Remegő kézzel teszik meg tétjeiket a profik

A befektetők többsége úgy gondolja, a részvények drágák, az amerikai részvények még drágábbak és a Nasdaq technológiai cégei még ennél is túlértékeltebbek. Ennek ellenére veszik a részvényeket.

Lovas-Romváry András, 2017. június 14. szerda, 12:28

A Bank of America Merrill Lynch friss alapkezelői felmérése szerint a megkérdezettek olyan arányban gondolják úgy, hogy a részvények túlértékeltek, amire még nem volt példa. Az összesen 596 milliárd dollárnyi vagyon befektetéséért felelős 210 szakértő nettó 44 százaléka válaszolta azt, hogy a részvények túlértékeltek. Ez az érték immár magasabb, mint a felmérésben 1999 végén és 2000 elején mért korábbi csúcs.

A befektetők eközben úgy vélik, hogy a nagy jegybankok monetáris politikája túlságosan is laza, s aggódnak a technológiai szektor részvényei miatt. A Nasdaq Composite idén 15 százalékkal emelkedett, míg az S&P 500-as index Info Technology alindexe 18 százalékos dráguláson van túl - hívja fel a figyelmet a felméréssel kapcsolatban az FT. A megkérdezettek közül most a legtöbben, nagyjából 40 százalékuk szerint az amerikai technológiai részvények vásárlását tartják a leginkább túlzsúfolt kereskedési ötletnek. Azaz a befektetők túlnyomó része szerint most ebben nyitnak a legtöbben vételi pozíciókat.

Eközben 50 százalékuk szerint az internetes részvények kifejezetten drágák, 20 százalékuk szerint árazásuk már a "buborék-tartományban" van.

A nagy aggodalom azonban nem tántorítja el a befektetőket attól, hogy beszálljanak a buliba. A megkérdezettek nettó 40 százaléka mindezek ellenére is túlsúlyozza a részvényeket a kezelt portfóliókban. Eközben tovább emelkedett az amerikai részvényeket drágállók aránya, 84 százalékuk szerint az amerikai tőzsdék tekinthetők jelenleg globálisan a leginkább túlértékeltnek.

A befektetők szerint a jelenleg elért értékelési szintek indokolhatóak a cégektől globálisan várt magas profitvárakozásokkal. Ez azonban azt jelenti, hogy bármilyen megingás a vállalati profitokban komoly törést okozhat a piacokon - figyelmeztet Michael Hartnett, a Bank of America Merrill Lynch vezető befektetési stratégája.

A megkérdezettek eközben elkezdtek aggódni a jegybankok lépései miatt is, nettó 47 százalékuk szerint az mostanra túl lazává vált. A globális gazdaság kilátásait övező optimizmus kezd alábbhagyni. Januárban még nettó 69 százalék gondolta azt, hogy a következő 12 hónapban a növekedési ütem gyorsulására lehet számítani, ez az arány mostanra 39 százalékra csökkent.

Az európai részvénypiac jobb helyzetben van az amerikainál. A befektetők még mindig közel nettó 20 százaléka szerint alulértékeltek az európai részvények.

Ugyanakkor egy komolyabb piaci összeomlás valószínűségét csökkenti, hogy az alapkezelők változatlanul nagy arányban tartanak készpénzt a portfóliókban. Az átlagos készpénzarány 5 százalékra nőtt a májusi 4,9 százalékról, s a felmérés története azt mutatja, hogy 4,5 százalék feletti értékek vételi jelzésként értékelhetők.

A jelek szerint az európai integrációval kapcsolatos aggodalmak végképp lekerültek a napirendről, a legnagyobb piacokat fenyegető kockázat már második hónapja a kínai monetáris szigorítás. Korábban hónapokon keresztül zsinórban az Európai Integráció megfordulását láttál a legnagyobb fenyegető veszélynek a befektetők, ebben fordulat Macron elnökválasztási győzelmét követően következett be.