Rendet tehet a fejekben Trump kudarca

Az, hogy elbukott a Trump adminisztráció első kísérlete az egészségügy finanszírozási reformjáról, nem jelenti automatikusan a tőzsdei áremelkedés végét. Még az is lehet, hogy a kudarc nyomán egy elfogadhatóbb és reálisabb adóreform készül, ami kifejezetten jót tenne a részvénypiacnak.

A végül a hét végén elbukott egészségügyi reformtervezet kongresszusi szavazására készülve a novemberi választások óta a legnagyobb heti esésüket produkálták az amerikai részvénypiacok. Persze ez az esés egyáltalán nem volt számottevő, hiszen az index így is 2343 ponton fejezte be a hetet, ami kevesebb, mint másfél százalékos csökkenés egy hét alatt.

Azonban könnyen lehet, hogy az Obamacare eltörlésének sikertelen kísérlet még jól is elsülhet, arra kényszerítheti ugyanis a Trump-adminisztrációt, hogy az adóreformok kérdésében egy jóval átgondoltabb, s éppen ezért elfogadhatóbb tervezettel álljon elő. Márpedig a részvénypiacok szempontjából ez az, ami igazán fontos lehet - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Donald Trump mindenesetre a kudarcot követően azt nyilatkozta, a republikánusoknak most inkább a tervezett adóreformra kell összpontosítaniuk. Az egészségügyi reformtervezet visszavonását követően talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy pénteken már érezhető volt egy kisebb pozitív fordulat a részvénypiacon.

Bizakodnak

A befektetők most abban bíznak, hogy a kudarc arra sarkallhatja Trumpot, az adóreform kérdésében stratégiaibb hozzáállást tanúsítson - mondta Paul Zemsky, a Voya Investment Management befektetési igazgatója. A kampány során Trump arra tett ígéretet, hogy az amerikai társaságiadó-kötelezettséget 15 százalékosra mérsékeli.

A gond csak az, hogy a republikánus képviselők egy jelentős részének konzervatív a hozzáállása a költségvetési kérdésekhez. Az adócsökkentés márpedig bevételi kieséssel járna, s korábban úgy tervezték, az egészségügyi reformmal megspórolt kiadások jelenthetik a fedezetet erre. Ez a jelenlegi helyzetben nem fog működni.

Ha valami olyasmit akarunk, ami működni is fog az augusztusi törvényhozási szünetig, akkor az valamiféle enyhébb adóreform lehet. Jelenleg 25-30 százalék közötti az adókulcs, a kampányban pedig 15 százalék hangzott el, akkor a jelenlegi 20 százalék körüli szintről szóló tervek lehetnek azok, amikkel számolni lehet - vélte Art Hogan, a Wunderlich Securities vezető részvénystratégája. Ugyanakkor szerinte egy a reméltnél kisebb mértékű adóvágás törékennyé teheti a részvénypiacot, amely az ennél nagyobb vágás reményében rallyzott. Ez nem negatív, de nem annyira pozitív, mint amennyit a piac eddig beárazott - tette hozzá.

Nem csak Trump miatt volt rally

Ugyanakkor az optimisták szerint a részvénypiac nem csak a Trumptól várt ösztönzők miatt emelkedett, de reagált a világgazdaság kedvezőbb növekedési kilátásaira és a vállalatok két számjegyűre várt eredménynövekedésére is. Nekem úgy tűnik, egy kicsit túlságosan is sokat tulajdonítanak a Trump-tündérpornak ebben az emelkedésben. Pedig eközben a háttérben a fundamentumok is sokat javultak - mondta Alan Gayle, a RidgeWorth Investments igazgatója.

A pénteki adatok szerint a német magánszektor növekedési üteme hatéves csúcsra ugrott márciusban. Ez arra utal, hogy Európa legnagyobb gazdaságának növekedési üteme az első negyedévben gyorsulhatott. Eközben az amerikai vállalatok nyeresége is jól alakulhat. A Thomson Reuters adatai szerint az elemzők azt várják, az első negyedévben 10 százalékot meghaladó mértékben emelkedhetett az amerikai vállalatok profitja, s a februári fogyasztói bizalmi index 2011 óta nem látott értéket mutatott.

Persze ha a vállalati nyereségek nem lesznek ennyire jók, a részvények megint drágának tűnhetnek. A következő 12 hónapra várt átlagos részvényenkénti nyereség 18 dollár az S&P 500 index tagjainál. Ez azt jelenti, hogy a mostani szinten árfolyam/nyereség alapon annyit hajlandóak fizetni a befektetők az S&P 500-as indexért, mint utoljára 2004-ben.

