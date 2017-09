Robbantana a tőzsdén a Kulcs-Soft

Határozott célja a Kulcs-Soft vezetésének a tőzsdei jelenlét erősítése, saját termékekkel és akvizíciókkal is intenzíven növekednének. Az egyelőre alvórészvénynek tekinthető papírokba életet kívánnak lehelni - mondta Szabó Ervin vezérigazgató a Napi.hu-nak.

Ha az árfolyamra nem is lehet panasza a Kulcs-Soft részvényeseinek, a részvények tőzsdei forgalmára annál is inkább. A szoftvercég részvényeire az elmúlt 20 kereskedési napból 10-ben kötés sem született a Budapesti Értéktőzsdén, s az ajánlati könyv annyira üres, hogy egy vevő vagy egy eladó önmagában is képes 4-5 százalékos elmozdulást okozni a papír árfolyamában.

Ezen a helyzeten is szeretne változtatni a társaság idén februárban felállt új menedzsmentje, amelynek meglehetősen határozott víziója van a szoftvercég jövőjével kapcsolatban, s ebben komoly szerepet szánnak az eddig meglehetősen elhanyagolt tőzsdei szereplésnek.

Nem csak a tőzsdei jelenlét jelentette ismertséget szeretnénk növelni, de célunk, hogy nőjön a közkézhányad, s a tőzsdét aktívan használnák a közeljövőben tervezett akvizícióink során - mondta Szabó Ervin vezérigazgató a Napi.hu-nak. Elmondása szerint a Kulcs-Soft jelenleg is tárgyalásokat folytat különböző akvizíciókról, s ezek során a tervek között szerepel az is, hogy a cég részvényeivel fizessenek. Ennek Szabó szerint több pozitív hatása is lehetne. Egyrészt a cég mostani meglehetősen koncentrál tulajdoni szerkezete lazulna - jelenleg a 6 millió részvény több, mint 90 százaléka az alapító tulajdonos kezében van - de hosszabb távú elkötelezettséget is biztosíthatna a felvásárolandó cégek részéről.

Mi nem egyszerűen forgalmat és ügyfeleket kívánunk venni, szeretnénk, ha az esetlegesen felvásárolandó cég tulajdonosai és vezetése is velünk jönne a következő évek folyamán. Erre lehet megoldás az, ha ők is tulajdonossá válnának a Kulcs-Softban - mondta a vezérigazgató. Szerinte egyébként az ügyviteli szolgáltatásokat nyújtó hazai informatikai vállalkozások piacán most jó lehetőség kínálkozik a terjeszkedésre. Nagyon sok cég esetében megérett az idő a generációváltásra, az alapító és a cégek menedzsmentjében aktívan szerepet vállaló tulajdonosok közül sokan lassan kiszállnának, de nem tudják kire hagyni a céget. Ez lehetőséget jelentene a Kulcs-Soft számára is - tette hozzá.

A Kulcs-Soft most elsősorban olyan cégeket vizsgál, amelyek ugyan nagy létszámú ügyfélkört szolgálnak ki, azonban már nem képesek a komolyabb megújulásra. Ezek megvásárlásával esetleg lehetőség nyílna arra, hogy a nagyobb ügyfélbázisnak a szolgáltatások szélesebb körét kínálják.

Szabó szerint azonban nem csak az akvizíciókkal, hanem a szerves növekedéssel is képesek lesznek eredményeket elérni. A cég ígéretes terméke, a BizXpert a jelek szerint sikeresen vetette meg a lábát a nemzetközi piacon. Az ingyenes fázisban már mintegy 115 ezer felhasználó töltötte le a számlázó és készletgazdálkodási szoftvert, amelyet mobiltelefonra és tabletekre is optimalizáltak. A vezérigazgató úgy véli, hogy a termék a magyar piacon is sikeres lehet, ő reális célnak tartja, hogy nemzetközi szinten 10 ezer fizetős felhasználója legyen végül a BizXpert-nek.

A Kulcs-Soft részvények árfolyama nagyjából 800 és 900 forint között ingadozott az elmúlt időszakban a Budapesti Értéktőzsdén. A cég 6 millió részvényével számolva ez 4,8-5,4 milliárd forint körüli cégértéket jelent, ami a tavalyi éves árbevétel 3,5-4-szeresének felel meg. A társaság tavaly 310 millió forintos adózás előtti eredményt ért el, így az említett árfolyammal számolva P/E hányadosa 15 és 18 között ingadozik, ami nem nevezhető kifejezetten alacsonynak. Még akkor sem, ha Szabó várakozásai szerint idén a tavalyinál nagyobb nyereséget lesznek képesek elérni.

Az első félévben a társaság nyeresége ugyan nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest, azonban ez csak annak volt köszönhető, hogy egy peres eljárással kapcsolatban korábban képzett, valamivel 60 millió forintot meghaladó céltartalékot feloldhatott a cég. Ugyanakkor vezérigazgató elmondása szerint az első félévben komoly átalakításokat hajtottak végre a cég szerkezetében - pont az említett akvizíciókra és az aktívabb tőzsdei jelenlétre való felkészülés jegyében - s ennek költségei az első hat hónapot terhelték. A második hat hónapban pedig ilyen költségek nem várhatóak.

Szabó szerint reális cél lenne az, hogy a cég árbevételét középtávon 3 milliárd forint fölé növeljék.

Nem akarunk örült tempóban bővülni, de stabil növekedést szeretnénk a következő években, a cél, hogy egy komoly méretű magyar informatikai vállalatot építsünk ki, aktív tőzsdei jelenlét mellett - mondta.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!