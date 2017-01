Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rossz hír jött: sikercég távozik a magyar tőzsdéről

Idén már a második tőzsdei vállalat részvényeinek kivezetését jelentették be, az Externet után a Plotinus is távozik a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT).

Tegnap azt jelentették be, hogy az Externet távozik a tőzsdéről, ma pedig azt, hogy kivezetik a Plotinus-részvényeket is. A Plotinus azért döntött így, mert a tőzsdei jelenléttel járó kötelezettségek egyre komolyabb erőforrásokat kötöttek le, miközben az nem járt jelentősebb előnnyel - írja a Portfolio.hu.

A Plotinus-részvényeket a kisrészvényesek tőzsdén is eladhatják, hiszen a kereskedés holnap folytatódik.

"Holnap a Plotinus Holding Nyrt. 150 000 darab Plotinus-törzsrészvény vásárlására ad megbízást 5700 forintos árfolyamon. Ezzel párhuzamosan 10 000 darab Plotinus 2019/A kötvény vásárlására is megbízást adunk 116 százalék nettó árfolyamon. A megbízások egy hónapos időtávra kerülnek a kereskedési könyvbe.

A továbbiakban - amennyiben szükséges - likviditásunk, lehetőségeink függvényében folytatjuk értékpapírjaink visszavásárlását, hogy a döntéssel egyet nem értő részvényesek le tudják építeni pozícióikat. Az ilyen jellegű esetleges megbízásokról előzetesen is tájékoztatást fogunk nyújtani" - írta a Plotinus közleményében.

Zsiday Viktor a blogján már tavaly novemberben pedzegette, hogy nem könnyű dolog tőzsdén lenni, sok a buktató, magasak a költségek, miközben rengeteg szabályozói követelménynek kell megfelelni - hívja fel a figyelmet a Portfolio.hu.

A Plotinus részvényeiért már csak azért is kár - jegyi meg a Portfolio.hu -, mert Zsiday Viktor cége az egyik legjobb tőzsdei sztori volt az elmúlt években, a 2011. február 15-i első kereskedési napon még 1520 forinton is kereskedtek a Plotinus részvényeivel, a tegnapi kereskedést pedig már 5900 forinton fejezték be a papírok, vagyis 288 százalékkal emelkedett az árfolyam az elmúlt közel hat évben. Részleteket itt olvashat.