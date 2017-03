Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rossz napja volt Budapestnek

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 420,12 pontos, 1,28 százalékos csökkenéssel, 32 357,88 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 9,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

A BUX index alulteljesítő volt Európában. A BUX az elmúlt közel egy évben komoly emelkedésen van túl, felülteljesített a meghatározó európai részvénypiacokhoz képest. Hétfőn folytatódott a korrekciós fázis, és ez a "lecsorgós szakasz" akár a következő napokban is kitarthat - mondta Sándor Dávid, a KBC Equitas vezető elemzője az M1-en.

Az esést az OTP-részvények vezették, 9000 forint felett már megjelentek a profitrealizálók, jelentősebb forgalom mellett adták a papírokat. Pénteken a zárószakaszban ráadásul több indexben is csökkent az OTP súlya, ami szintén negatívan érintette a bankpapírt. Sándor Dávid szerint 8200 forintnál az első technikai támaszok már akár egy kis padlót is képezhetnek majd az OTP alá. A Mol 0,95 százalékos esésével kapcsolatban megjegyezte, hogy az olaj árfolyama is nagyjából 1 százalékkal mérséklődött.

A Mol árfolyama 200 forinttal, 0,95 százalékkal 20 800 forintra csökkent, 853,5 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 190 forinttal, 2,23 százalékkal 8330 forintra esett, forgalmuk 6,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,01 százalékkal 489 forintra gyengült, forgalma 538,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 49 forinttal, 0,75 százalékkal 6500 forintra csökkent, forgalmuk 985,9 millió forintot ért el.