Rosszul indul a hét a forint számára

Kattintson a cikk megnyitásához

Már tavasszal kiderült, hogy többségi tulajdont szerzett a Lotusban a kínai Geely. Sőt arról is pletykáltak, hogy Kínába vinnék a gyártást, végül azonban megnyugtattak mindenkit: a távol-keleti vállalatnak ? amely egyébként a Volvo és a London Taxi tulaja is ? nem célja a legendás brit márka elhurcolása. A májusi egyezség után most sikerült véglegesíteni az üzletet.