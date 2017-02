Soros tizenkilencre lapot húzott

Csúcson lévő részvényekbe vásárolt be Soros György alapja a negyedik negyedévben.

Nem tétlenkedett a negyedik negyedévben az immár csak a milliárdos Soros György családjának magánvagyonát kezelő Soso Fund Management. Jelentős nagyságú pozíciókat nyitott különböző pénzügyi részvényekben - írja a Reutersre hivatkozva a CNBC.com.

Emlékezetes, hogy ebben az időszakban jelentősen emelkedett az Egyesült Államokban a pénzügyi szektort képviselő cégek részvényeinek árfolyama Donald Trump megválasztására reagálva. A piac ugyanis a korábbinál lazább szabályozást várt az új elnöktől a szektorban. Ráadásul érezhetően emelkedésnek indultak a Fed szigorodó politikája nyomán a kamatok az Egyesült Államokban, s ez szintén jót tehet a pénzügyi cégek eredményességének.

A Soros Fund Management jelentésében 14,9 millió dolláros pozícióról számolt be a Goldman Sachsban, s mintegy 3,9 millió dollár értékben vett Bank of America részvényeket. Az év utolsó három hónapjának legnagyobb megnyitott pozíciója részükről egy 72,6 millió dollár értékű vételi opció volt az S&P Select Sector SPDR Fundban. Ez egy a pénzügyi szektor rézvényeinek mozgását lekövető tőzsdén jegyzett alap. A lépés mindenesetre bátornak tekinthető, hiszen az ETF árfolyama történelmi csúcson járt decemberben és most is e körül tartózkodik.

A Reuters emlékeztet, Soros nemrég szerződtette Dawn Fitzpatrickot a cég befektetési igazgatójának. Ezzel ezt a posztot első ízben tölti be nő a hedge-fundnál.

Az alap eközben eladta teljes részesedését a Procter&Gamble-ben.