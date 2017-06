Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sorsdöntő kérdésben döntenek hamarosan - óriási változások jöhetnek

Jövő kedden ismét lehet szorítani annak, hogy bekerülnek-e a kínai "A" sorozatú részvények az MSCI globális indexének kosarába. Két éve összeomlást hozott a kimaradás, s ha most sor kerül rá, az átszabhatja a feltörekvő piaci befektetések világát.

A Financial Times (FT) információi szerint a jövő héten ismét eljön az ideje annak, hogy a globális indexszolgáltató MSCI sorsdöntő döntést hozzon a kínai részvénypiacról. Ennek lényege, hogy sok év késlekedés után globális feltörekvő piaci indexeinek kosarába végre bekerülnek-e az "A " sorozatú, azaz a sanghaji és sencseni tőzsdén jegyzett legnagyobb részvények, vagy sem.

Felemás helyzet

A döntés már évek óta húzódik, ami meglehetősen felemás szituációt eredményez a tőkepiacokon. Az MSCI indexcsaládja az egyik leginkább követett benchmark a globálisan befektető vagyonkezelők körében (bár az FTSE az utóbbi időben felzárkózott hozzá), hatalmas mennyiségű tőkét fektetnek be az alapkezelők az indexek alapján. A szolgáltató célja, hogy minél inkább leképezze az adott piaci szegmenst mutatóiban, ugyanakkor szigorú feltételrendszert is állít a tekintetben, hogy mi kerülhet be az indexeibe.

Az anomáliát az okozza, hogy bár a kínai "szárazföldi", azaz a nem Hongkongban jegyzett részvények kapitalizációjukat és forgalmukat tekintve hatalmas részt szakítanak ki maguknak a feltörekvő piaci részvények világából, ennek ellenére a kínai szabályozás több ponton sem felel meg az MSCI kritériumrendszerének. Olyan korlátozások miatt, mint például a külföldi befektetők szabad hozzáférése a piachoz, tulajdonhányaduk korlátozása és a tőkeáramlás szabadsága, mindeddig nem sikerült a részvényeknek bekerülniük az indexkosárba.

Megoszlanak a vélemények

Az előzetes vélemények egyelőre megoszlanak arról, mi lesz az MSCI döntése. Az FT szerint az elmúlt évben, miután három éven keresztül mindig elutasító döntést hozott, az MSCI is igazított saját kritériumrendszerén, hogy egyszerűbb legyen bevenni az említett részvényeket, de mindezt oly módon, hogy az indexeket követő legnagyobb befektetők számára is még elfogadható legyen.

Az egyik a már említett piaci hozzáférési kritérium, ami miatt tavaly kedvezőtlen döntés született. Kínában a külföldi befektetők az úgynevezett Minősített Külföldi Intézményi Befektetői rendszer szerint vehetnek részvényeket, ami korlátozza a megvehető részvények mennyiségét és azt is, hogy eladásuk után a befolyó pénzt hogyan viheti ki az országból a befektető.

Az MSCI most már elfogadhatónak tartja a piaci hozzáférés szempontjából a Hongkong és Kína között kiépített úgynevezett "Stock Connect" programot. Nick Yeo, az Aberdeen Asset Management szakértője szerint az MSCI mostanra annyira felpuhította a feltételrendszert, hogy a pozitív döntés a kínai részvényekkel kapcsolatban már csak formalitásnak tekinthető.

Ezúttal egyébként az MSCI legnagyobb ügyfelei is pozitívan nyilatkoztak a kilátásokról. A világ legnagyobb vagyonkezelő cége, a BlackRock először közölte, hogy támogatja az indexszolgáltató tervezett lépését. A Fidelity - amely hasonlóan nagy mamutnak tekinthető a piacon - szerint, ahogy a piaci hozzáférés a sencseni és shanghaji részvényekhez javult, természetes a részvények indexkosárba való beemelése.

Óriási mozgásokat indított be két éve

Az MSCI döntésével egyébként két éve hatalmas mozgásokat indított el a kínai tőzsdén: 2014 júniusától 2015 június közepéig 2000 pontról 5000 pont fölé emelkedett a Sanghai Composite részvényindex értéke, és ebben szerepet játszott a pozitív döntésre való spekulációs hullám is. Majd amikor június közepén az indexszolgáltató úgy döntött, nem veszi be a kínai részvényeket, két és fél hónap alatt 3000 pont alá esett vissza az index.

A mostani változtatásokkal várhatóan jóval kisebb lesz a kezelt portfóliókra gyakorolt hatás, ha a jelenlegi feltételek mellett a korábbi 448 részvény helyett csak 169 kerülne be az indexek kosarába, s az "A" részvények a mutatóban mindössze fél százalékos súlyt kapnának. Korábban ez a súly 5 százalékos lett volna.

