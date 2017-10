Sötét jóslat érkezett a következő három hónapra

Elképesztően optimista minden befektető a világban, a tőzsdék szárnyalnak. Pont ezért nem kell már sok jóra számítani a Bank of America Merrill Lynch felmérése szerint.

Lovas-Romváry András, 2017. október 18. szerda, 18:40

Nagyon optimisták a befektetők a világgazdaság kilátásaival kapcsolatban, eközben mindenki sokkal több részvényt tart, mint szokott. Pont emiatt nem számítanak már további, kiemelkedően jó teljesítményre a tőzsdéktől az előttünk álló három hónapban a Bank of America Merrill Lynch szakértői.

A befektetési bank alapkezelők körében végzett friss felmérése szerint a megkérdezett 179, összesen 516 milliárd dollár befektetéséért felelős szakértő átlagosan 4,7 százalékon tartotta a kezelt portfóliókban a készpénz súlyát. Ez a legalacsonyabb érték 2015 májusa óta. A készpénz alacsony súlya a portfóliókban rendszerint az ilyen felmérésekben annak a jele szokott lenni, hogy már nincs sok hátra az emelkedésből, hiszen a partvonalon álló pénzek kezdenek elfogyni, s így nem lesz, aki tovább vásároljon.

Emiatt azonban egyelőre nem kell aggódni, a BofA szakértői szerint ugyanis 4,2 százalék alá kéne esnie a készpénz arányának ahhoz, hogy igazán tartani kelljen az eséstől, s ettől még messze vagyunk. Ráadásul a felmérés egy korábbi körkérdése arra is rávilágított, hogy a késpénz aránya a portfóliókban nem azért magas, mert az alapkezelők óvatosak lennének, csak egyszerűen sokszor egyszerűbb és olcsóbb készpénzt tartani, mint nulla körüli hozamot biztosító kötvényeket.

Mindenki nagyon optimista

Ami inkább aggodalomra adhat okot, az az, hogy túlzottan is optimisták a befektetők. Egyrészt 2011 márciusa óta első ízben fordul elő, hogy a "tartós stagnálás" helyett a "goldilock" gazdaságban hívők aránya a magasabb. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a szereplők arra számítanak, hogy egy átlag feletti gazdasági növekedést és átlag alatti inflációt magával hozó időszak áll a világgazdaság előtt. Másrészt mindenki felülsúlyozza a részvényeket, a megkérdezettek már nettó 45 százaléka tart a portfóliójában az előírtnál nagyobb súlyban belőlük. Márpedig a felmérés története azt mutatja, ha ez az arányszám 40-45 százalék fölé emelkedik, akkor a következő három hónapban a részvényárfolyamok rosszabbul teljesítenek, mint a bankbetét, vagy a kötvények.

Meglehetősen nagy a konszenzus a kötvénypiac kilátásait illetően is. A szereplők mindössze 3 százaléka számít csak arra, hogy a kötvényhozamok a mostaninál is alacsonyabbak lesznek egy év múlva. Ez persze nem meglepő, ha figyelembe vesszük a Fed most kezdődő mérlegleépítését, illetve az ECB várhatóan januártól kezdődő visszavonulását saját kvantitatív lazítási programjától.

Arról, hogy jön a nagy vérengzés, elég sokan meg vannak győződve, 85 százalék szerint a kötvények jelenleg túlértékeltek, s 82 százalék szerint a kötvényhozamok emelkedni, a kötvényárfolyamok pedig esni fognak.

Mit vegyünk, ha nem hiszünk a csordának?

Ennek megfelelő a pozicionáltság is a részvénypiacon. Mert kik nyerhetnek az emelkedő hozamokon? Hát a bankok, akik profitját alaposan nyomasztották a szűkülő kamatmarzsok az elmúlt években. Ennek megfelelően a felmérés szerint a befektetők az elmúlt hetekben-hónapokban őrült tempóban töltötték fel portfólióikat banki részvényekkel. A hozamemelkedést viszont rendszerint a kedvező osztalékhozamot biztosító közszolgáltatói részvények szokták rosszul viselni, így érthető, ha ezeket masszívan eladták a szereplők. Utóbbi sorsban osztoznak a feltörekvő piaci részvények is.

A BofA szakértői szerint így ha most valaki a konszenzussal szembenő "kontrariánus" pozíciót akar felvenni, akkor a bankokat kell shortolni, s venni kell a feltörekvő piaci és közszolgáltatói részvényeket, valamint a kötvényeket.

A felmérésben rendszerint megkérdezik a szakértőkert arról is, mi lehet az az esemény, amelynek bekövetkezése ugyan nem valószínű, azonban széleskörű negatív piaci hatásokkal járna. Egy hónapja még a Észak-Korea volt, mostanra azonban ismét átvette a vezető a helyet az idén már sokszor rettegett jegybanki ballépés. Az az eset, ha a világ vezető jegybankárai valamilyen komoly hibát vétenének a monetáris politika alakítása során.