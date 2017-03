Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szamárpadon a forint, Matolcsyék épp ezt szeretnék

Szétválhat a régiós devizák teljesítménye a következő hónapokban az Erste elemzői szerint, s a forint a rosszabbul teljesítők táborát gyarapíthatja. Az MNB-nek ez vélhetően tetszik.

Komolyabb divergenciát várnak a régiós devizák euróval szemben áralakulásában az Erste Bank elemző, ez derül ki a hét közzétett előrejelzésükből. A bank szakértői szerint a lengyel zloty, a cseh korona és a horvát kuna árfolyama erősödhet, míg a forint, a lej és a szerb dínár kurzusa gyengülhet az euróval szemben az év hátralévő részében.

A forint eddig meglehetősen ellenálló volt a nemzetközi hangulattal szemben, s az év eddigi részében átlagosan 309 forinton alakult az euró átlagárfolyama - emlékeztet az anyag. A folyó fizetési mérleg masszív pozitívuma miatt elvileg erős felértékelődése nyomás kell legyen a magyar deviza árfolyamán, azonban a bank elemzői szerint a Magyar Nemzeti Bank - ha konkrétan eddig nem is mondta ki - szívesebben venne egy az euróval szemben gyengébb forintárfolyamot. Azzal, hogy alacsony szinten tartják a forintkamatokat enyhíthetik a forintra nehezedő felértékelődési nyomást. Köszönhetően a jegybanki kommunikáció enyhe hangvételének a forint euróval szembeni árfolyamát már 2015 óta sikerült a 305 és 318 forint közötti sávban tartani.

Ha forex, akkor AlfaTrader. Magyar ügyfélszolgálat, angol befektetési számla biztonsága.

Ügyfeleknek VIP TraderSzoba tagság.



A cikk a CEMP cégcsoport szolgáltatását is népszerűsíti.

Az Erste szakértői szerint az év hátralévő részében a kurzus a 310 forintos szint felett maradhat, ezt segítheti, hogy a jegybank Monetáris Tanácsa valószínűleg tovább lazítja majd a monetáris kondíciókat. Úgy vélik, ha a Fed a korábban vártnál gyorsabb ütemben emelné a kamatokat, akkor a forint árfolyama a most előrejelzettnél nagyobb ütemben is gyengülhetne az euróval szemben. A bank mostani célárfolyama az euró árfolyamára a következő negyedévek és az év végére is 315 forint.

A régiós devizák közül igazán jelentősebbnek mondható erősödést csak a cseh korona esetében várnak. Úgy gondolják, hogy év végére a jelenleginél 2,6 százalékkal lehet erősebb a cseh deviza az euróval szemben. A felértékelődésre nyilván azt követően kerülhetne sor, hogy a Cseh Nemzeti Bank felhagy a korona/euró keresztárfolyamban meglévő árfolyamküszöb védelmével. Megjegyzik, hogy a korona esetében elég bizonytalanok a kilátások, s közvetlenül a küszöb eltörlése után akár még a korona átmeneti gyengülése is elképzelhető, mivel a befektetők meglehetősen túlpozicionálták magukat a korona erősödés irányában.

Előrejelzésük szerint a nyáron szezonális hatások miatt tovább erősödhet a kuna az euróval szemben, a jelenlegi 7,42-es szinten lévő keresztárfolyam így 7,4 alá is benézhet a következő negyedévekben. Ugyanakkor az év vége felé már valószínűleg gyengülni fog a horvát deviza, s december végén 7,5-7,55 közé emelkedhet az euró kurzusa.