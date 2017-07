Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szinte minden drágulhat, ha nem történik valami

Egyre nagyobb hiány alakul ki a világon rézből és cinkből a sztrájkok és a környezetvédelmi szabályok betartása miatt. A piac egyelőre beárazta a drágulást, de ha nem normalizálódik a termelés, az építőipartól az informatikáig mindenhol érezhető lesz az áremelkedés.

A világgazdaság egyik legfontosabb nyersanyaga a réz - mivel a termelés szinte minden szektorban felpörgött, egyre nagyobb a kereslet a nyersanyag iránt. A gazdasági válság utáni nehéz éveket követően lassan állt helyre a piac, de ahogy az építőipar és a számítástechnika magára talált, bővülni kezdett, az ércbányászat nem követte ezt a folyamatot. A probléma az elmúlt másfél évben érett be, köszönhetően annak, hogy a dél-amerikai gazdaságok nem találtak még magukra.

A bányászok több fizetést követelve kezdtek sztrájkba másfél évvel ezelőtt. Az eleinte békés munkabeszüntetések Bolíviában tavaly augusztusra odáig fajultak, hogy közel ötezer vájár robbanószerrel és puskákkal felfegyverkezve tüntetett az ország hat megyéjében, összecsaptak a rendőrökkel, sőt, még a belügyminisztert is megbotozták. A folyamat pedig továbbgyűrűzött a környező országokba, így Chilébe és Peruba is. A világ másik felén, Indonéziában is felfüggesztették a munkát.

A piac beárazta

A Reuters legfrissebb felmérése szerint a világpiacokról 44 ezer tonna réz hiányzik, ez több mint kétszeres szükségletnövekedés a májusban előrejelzett 17 ezer tonnához képest. Figyelembe véve, hogy a világ közel 20 millió tonna rézércet használ fel, ez nem tűnik nagy kiesésnek. Azonban egy elhúzódó válság komoly drágulást hozna, mivel a kereslet évente átlagosan félmillió tonnával nő.

A piacok egyelőre beárazták a drágulást. Köszönhetően annak, hogy a fémipar hosszú feldolgozási és szállítási időkkel dolgozik, a finomítók és felhasználók jelentős mennyiséget halmoznak fel.

Tavaly június 14-én a tonnánkénti ár a londoni fémtőzsdén még 4509,5 dollár volt, most viszont 5726 dollárra emelkedett az ára. Szakértők egyelőre azt várják, hogy az év végére helyreáll a termelés és jövőre több réz érkezhet a piacokra, mint amennyire igény van.

Itt fogják megérezni a drágulást

Első körben az építőipar és az energetika érezheti majd meg az áremelkedést: az iparban felhasznált réz 60 százalékából elektromos kábel lesz, 20 százalékából pedig állványzat, víz- és gázvezeték lesz. A kábelek drágulása az integrált áramkörök, így az informatikai cikkek árára is hatással lehet.

Cinkes helyzet

Hasonló a helyzet a cinkkel is: májusban még 336 ezer tonna hiányzott a fémből a világpiacon, július közepére már 412 ezer tonna. Jelenleg 2734 dollárba kerül egy tonna, szemben a tavalyi június 1950 dolláros árral. Több bányában is felfüggesztették a termelést az elmúlt hónapokban. A hiány akkora, hogy Kínában már több kohóban letekerték a termelést.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!