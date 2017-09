Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tartalékol a világ Észak-Korea atombombái miatt

Egyéves csúcsára emelkedett az arany ára, az ezüst pedig április óta nem volt olyan drága, mint a kommunista rezsim hétvégi hidrogénbomba-robbantása után.

Egyéves csúcsra emelkedett az arany ára hétfő délelőtt, miután Észak-Korea vasárnap sorrendben már hatodik, egyben legnagyobb hatóerejű kísérleti nukleáris robbantását hajtotta végre - írja az MTI.

Két hatásnak is köszönhető, hogy így alakult: egyrészt az észak-koreai atombombával végrehajtott újabb próbarobbantás hajtotta fel az árát. Ezzel párhuzamosan pedig gyengült a dollár is, erősítve az arany árát, ami várhatóan tovább emelkedik a következő napokban. Az azonnali aranyár, 0,9 százalékos drágulással, 1336 dolláron állt unciánként (1 uncia 31,1035 gramm) dél előtt nem sokkal. Röviddel korábban ugyanakkor tavaly szeptember óta a legmagasabb szinten, 1339,47 dolláron is jegyezték a nemesfémet.

Az arany következő támpontja 1375 dollár, ilyen magasan utoljára a tavalyi Brexit szavazás után jegyezték.

Hétfő délelőtt több más nemesfém is drágult. Az ezüst április óta legmagasabb szintre, 17,90 dollárra drágult unciánként. A platina március óta nem látott szinten, unciánként 1014,70 dolláron is állt. A palládium 2001 februárja óta legdrágább, 1001 dollár is volt unciánként. A platina-csoportba tartozó fém árát azonban más folyamatok hajtják fel, - ahogy arról korábban a Napi.hu írt - többek között az autóipar felpörgése és a termelés nehézségei.

