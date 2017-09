Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Teljes a tanácstalanság - mi várhat bennünket a benzinkutakon?

Elképesztő a megosztottság a szakértők körében abban a tekintetben, hogy mi vár az olajpiacra. Egy részük szerint nem tart már sokáig az olcsó olaj korszaka, a másik tábor szerint viszont korszakváltás van, s hozzá kell szokni az alacsony árakhoz.

A jelek szerint teljesen megosztottá váltak az olajpiaci szakértők a tekintetben, hogy az elmúlt három év nagy esése után mi következhet az olajpiacon. A Financial Times összefoglalója szerint a szakértők nagyjából két táborra szakadtak. Egyik felük szerint az olajpiacon már jó egy évszázada megfigyelhető folyamat zajlik, amely egy tartós áremelkedést követően korrekció, és fokozatosan egy újabb drágulást jelentő szakasz jöhet. A másik tábor szerint viszont nem fog újra lejátszódni a folyamat, az árak most tartósan alacsonyan maradnak és sávozni fognak.

Három évvel az amerikai palaolaj termelés berobbanása miatti árcsökkenés elindulását követően mindenesetre úgy tűnik, a tartósan alacsonyabb árakat vizionálóknak lesz igaza - írja az összefoglaló. Az olaj hordónkénti árfolyama megtorpant az 50 dolláros szint körül, ezért a határidős piacok árazása alapján a szereplők többsége arra számít, nem is emelkedik ennél jóval magasabbra.

Nehéz jósolni, nem volt még ilyen

A helyzetet - a lap szerint - tovább bonyolítja, hogy az árak alakulása jelentősen függ az amerikai palaolaj-szektor teljesítményétől, amiről viszont kevés a történelmi tapasztalat. Hiszen az amellett, hogy világ kitermelésének kevesebb, mint 5 százalékát adja, alig 10 éves múltra tekint vissza. Így nehéz megmondani, hogy belépése a kitermelők közé valóban csökkenti annak kockázatát, hogy hirtelen meginduljanak az árak felfelé, ha a kereslet hirtelen növekedésnek indul.

Hangzatos lehet az a kijelentés, hogy az árak mostantól itt maradnak, ahol vannak, azonban nem túl megalapozott. Három év ugyanis nem túl nagy idő, ha figyelembe vesszük, hogy az olajpiac gyökerei az 1860-as évekre nyúlnak vissza - hívta fel a figyelmet Jamie Webster, a BCG Center for Energy Impact szakértője.

Amikor az olaj árának esése elkezdődött 2014-ben, akkor a világ azzal számolt, hogy az amerikai olajkészletek egyre inkább nőnek. Azonban a palaolaj kitermelés még mindig egy eléggé bizonytalan kilátásokkal rendelkező szektor, ahol a hedge-fundok, az olajipari cégek és az OPEC-országok is bonyolítják a képet.

Jó lenne tisztán látni

Márpedig az olaj árfolyamának helyes előrejelzése rendkívül fontos. Nem csak az függ tőle, hogy a legnagyobb olajkitermelő országok költségvetése hogyan alakul, de a világ olajipari cégeinek profitját is jelentősen befolyásolja. Ez visszahat a kitermelési beruházásokra, amelyek pedig a jövőbeni ellátás biztonságára van hatással.

Azok szerint, akik úgy vélik, a jelenlegi szinteken maradhat az árfolyam, az amerikai palaolaj kitermelők és más, nem konvencionális szereplők képesek növelni kitermelésüket, ha megugrana a kereslet. A másik tábor szerint viszont az alacsony árfolyamok a beruházások akkora esését eredményezték, hogy emiatt a kereslet emelkedése esetén a kínálat már nem tudna lépést tartani azzal, és ez felhajtja majd az árakat.

A palaolaj szektor eddig mindenkit meglepett ellenálló képességével. Még csak a palaolaj-forradalom elején járunk, s nem lehet előre látni annak erejét és tartósságát - hívta fel a figyelmet Jason Bordoff, a Columbia Egyetemhez tartozó Center of Global Energy Policy igazgatója. A lap emlékeztet, hogy a globális olajkitermelés jelenleg 96 millió naponta, ebből az amerikai kitermelés 9,2 millió hordót tesz ki, aminek csak a fele származik a palaolajból.

Emiatt van az, hogy a vezető OPEC-tagállamok, köztük Szaúd-Arábia is arra figyelmeztet, hogy a beruházások visszaesése komoly kínálati problémákat okozhat a jövőben.

Folynia kéne az új olajnak

Történelmi távlatban a Nemzetközi Energetikai Ügynökség (IEA) szerint évi 15 milliárd hordónyi új forrás szükséges a kínálat növekedéséhez. Ez 2015-ben 8 milliárd hordóra esett és 5,5 milliárdra 2016-ban - írja az FT. Bár idén eddig 8-9 milliárd hordónyira tehető a belépő új források száma, ennek ellenére az IEA szerint 2020 után a kínálat már nem lesz képes lépést tartani a kereslet növekedésével.

Becsléseik aszerint a globális olajkereslet 2022-ig évente napi 1,2 millió hordóval emelkedhet. Az ő előrejelzéseik egyébként növekvő palaolaj- mellett csökkenő hagyományos kitermeléssel számolnak. Hiába nő drasztikusan a palaolaj kitermelése egy ideig, ez nem lesz képes kitölteni azt az űrt, amely a növekvő kereslet miatt keletkezik majd a piacon - mondta a lapnak Tim Gould, az IEA elemzője. Ezt a nézetet osztja a hedge-fund menedzser Pierre Andurand is, aki szerint az olajárfolyam néhány éven belül visszatérhet a 100 dollár körüli szinthez.

Szívós a palaolaj

A tartósan alacsony árakban hívők tábora azonban nincs meggyőzve ezektől az érvektől. Szerintük a kínálati hiányra vonatkozó becslések erősen eltúlzottak, nem veszik figyelembe a palaolaj belépésnek más hatásait.

Az olajpiacon most hatékonyabb verseny működik, mint bármikor korábban - mondta a lapnak Ed Morse, a Citigroup elemzője. Szerinte a palaolja kitermelők belépése drasztikusan megváltoztatta a hagyományosan oligopolisztikus piac felépítését (olyan piac, ahol néhány nagyobb, egymással hasonló nagyságrendet képviselő szereplő határozza meg a folyamatokat, közöttük az árak alakulását is).

Korábban az Opec tagállamok kitermelési megállapodásai határozták meg az árfolyamokat, azonban most már az amerikai palaolja kitermelők tekinthetők a pótlólagos kínálat felelőseinek. Morse úgy véli, aki nem hisz a palaolja szektorban, az alábecsüli technológiai képességeiket és a rendelkezésükre álló kibányászható olaj mennyiségét is. Szeribnte egyébként az olaj árfolyama tartósan beragadhat 45 és 65 dollár közé, évekre is.

Az amerikai palaolaj kitermelők eddig mindenesetre eléggé jól tűrték az olaj árfolyamának esését. Kitermelési költségeiket az elmúlt években mintegy harmadával szorították le. Bár a költségek ismét emelkedésnek indultak a szektorban, azonban ez a folyamat inkább a feldolgozás területén jelentkezett, nem a bányászatnál miközben a termelékenység ugrásszerűen emelkedett.

Az amerikai palaolaj kitermelés maximális kapacitásáról széles sávban szóródnak a becslések, azonban a konszenzus szerint az duplázódhat 2025-ig, ha az olaj árfolyam megmaradt az 55-60 dolláros sávban - állítják a PVM brókercég szakértői. Ráadásul az Egyesült Államokban és Kanadában vannak még kitermelésre váró palaolajmezők, de Brazíliában is vannak még feltáratlan mélytengeri készletek, amelyek beléphetnek a kínálati oldalon. Ez viszont egyre inkább megkérdőjelezi az OPEC-tagok szám,ára, hogy egyáltalán érdemes e fenntartaniuk önkéntes kitermelési korlátozásaikat - írja a brit pénzügyi lap.

Kár hinni az olcsó olajban

Az olajár-emelkedést várók arra koncentrálnak eközben, hogy a feltörekvő gazdaságok fogyasztása milyen ütemben nőhet. A másik oldal viszont azt emeli ki, hogy a klímaváltozás miatt a környezetvédelmi szabályozások változnak: az elektromos energia egyre inkább teret nyer a közlekedésben és a megújuló energiaforrások szerepe is növekszik.

Az mindenesetre elmondható, hogy az amerikai palaolajszektor eddig minden várakozást felülmúlóan jól viselte az alacsony olajárakat. Azt azonban még bizonyítania kell, hogy képes elég rugalmas szereplő lenni, akár csökkenteni a kitermelést, ha esnek az árak és növelni, ha emelkednek - vélte Bob McNally, az energetikai konzultációval foglalkozó Rapidan Group szakértője. Ő egyébként úgy látja, most az örökkévalóságig fennmaradó 55-60 dolláros árban hinni legalább akkora tévedés lehet, mint négy éve a 100 dollár feletti árak tartósságában.

Június végén a piac nagyobbik része viszont még a tartósan alacsony olajárban hitt - ahogy arról írtunk.

