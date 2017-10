Többen is megvennék Saxo Bank részvényeit

A Saxo Bank Group részvényesei ajánlatot kaptak a Sampo Grouptól, egy vezető észak-európai pénzügyi szolgáltatótól a Saxo 19,9 százaléknyi részesedésének megvásárlására - derül ki az MTI-hez eljuttatott közleményből.

Szász Péter, 2017. október 3. kedd, 20:34

Korábban, 2017 májusában a Geely Financials Denmark A/S, a Zhejiang Geely Holding Group Co. (Geely Group) tett ajánlatot a Saxo részvényei 30 százalékának megvásárlására. A Geely Group ezután több részvény megvásárlására is ajánlatot tett, így együttesen egy 51,5 százalékos többségi részesedéshez juthat.

A meglévő részvényesek közül a TPG Capital és a SinarMas elfogadták a Geely és a Sampo Group ajánlatait, és valamennyi részvényüket eladják ennek megfelelően - ezek 29,26 százaléknyi, illetve 9,9 százaléknyi részesedést jelentenek.

A Saxo társalapítója és vezérigazgatója, Kim Fournais megtartja 25,71 százalékos részesedését.

"A Geely Group és a Sampo Group két meghatározó tulajdonos lesz a Saxo Bankban, és ezzel egy olyan tulajdonosi kör alakul ki, amely a szándékával és képességeivel megfelelően tudja támogatni a Saxo hosszú távú növekedését és vállalkozói szellemiségének erősödését. A Geely-vel erős pozíciókat alakíthatunk ki Ázsia növekvő piacain, elsősorban Kínában. A Sampo Groupnak hosszú és meggyőző története van a pénzügyi szolgáltatások terén, és nagy rálátással rendelkezik a pénzügyi szektorra. Egy új fejezet kezdődhet a Saxo Bank történetében" - mondta a hírt kommentálva Kim Fournais, a Saxo Bank társalapítója és vezérigazgatója.

A Zhejiang Geely Holding Group egy globális autóipari csoport, amely több, jól ismert nemzetközi autómárkát foglal magában. A csoport tevékenysége átfogja az autóipar teljes vertikumát, a kutatás-fejlesztéstől a tervezésen keresztül a termelésig, az értékesítésig és a kapcsolódó szolgáltatásokig. A Kínában Geely márkanév alatt személygépkocsikat forgalmazó vállalat a tulajdonosa egyebek között a svéd Volvo Car Corp. autógyárnak, valamint a London Taxi Co. vállalatnak is. A Saxo Bank a Geely első befektetése a pénzügyi szektorban. (A Fiat nem lesz a Volvo testvére.)

A Sampo Group Észak-Európa egyik vezető pénzügyi csoportja, amely a vagyon-, a baleset-, és az életbiztosítás területén működik. Az anyavállalat, a Sampo plc a Nasdaq Helsinki tőzsdén jegyzett vállalat, piaci kapitalizációja 25 milliárd euró. A Sampo plc a legnagyobb részvénytulajdonos a Nordea Bankban és a Topdanmarkban.

A Saxo Bank csoport egy több eszközosztályban (multi asset) kereskedési lehetőséget nyújtó vezető befektetési szolgáltató, amely teljes körű technológiát, eszköztárat és stratégiai támogatást nyújt a kereskedési és befektetési tevékenységhez.

Az 1992-ben alapított Saxo központja Koppenhágában található, és több mint 1500 szakembert foglalkoztat a világ különböző pénzügyi központjaiban, így Londonban, Szingapúrban, Párizsban, Zürichben, Dubaiban és Tokióban.