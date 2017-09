Történelmi csúcsokat döntött a BUX

Augusztusban a magyar tőzsdeindex (BUX) több alkalommal is 37 ezer pont körül járt, a hónap második felében átlépte a 38 ezer pontot - közölte a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az MTI-vel.

Domokos Erika, 2017. szeptember 1. péntek, 13:10

Augusztus a jelentési szezon eleje, ebben a hónapban tették közzé második negyedéves eredményeiket a legnagyobb magyar tőzsdei cégek. Jelentett az OTP, a Richter, a Mol, a Magyar Telekom, az Állami Nyomda és újonc tőzsdei cégként a Waberer's is.

Augusztusban 212,3 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket a BÉT azonnali részvénypiacán. Ez a forgalom nemcsak a júliusi érteket haladja a meg (198,2 milliárd forint), hanem a tavalyi év hasonló időszakában mért értéket is (158,36 milliárd forint).

A közlemény szerint ennek ellenére a nyári szabadságolások még mindig meglátszanak a forgalmi adatokon, a napi átlagforgalom az augusztusi 23 kereskedési napon 9,2 milliárd forint volt, ami kisebb az előző havihoz (9,4 milliárd) képest, de jelentősen meghaladja a tavaly augusztusit (6,9 milliárd).

A vezető részvények közül most is az OTP részvényei teljesítettek a legjobban, a bankpapír árfolyama 9,3 százalékot nőtt augusztusban. Ezt a Mol követte 7,2 százalékos emelkedéssel. A Magyar Telekom 5,2 százalékos, a Richter pedig 1,6 százalékos pluszban fejezte be az augusztusi kereskedést.

A kisebb részvények között a prémium kategóriában az Appeninn volt a hónap nyertese 54,2 százalékos emelkedéssel, amit a CIG Pannonia (20,8 százalék) követett. Nem sokkal ettől lemaradva a PannErgy tudta még 10 százalék fölötti plusszal zárni az augusztust, az árfolyama 17,3 százalékkal nőtt.

Augusztus az árfolyam-emelkedések alapján a kisebb kapitalizációjú standard kategóriás papírok esetében nem volt annyira izgalmas a BÉT szerint, mint a július, de érezhetően volt mozgás. Közülük például a Nordtelekom 66,7 százalékot, az Enefi 34 százalékot, a Konzum pedig 24 százalékot emelkedett.

Az azonnali részvénypiac duplikált forgalma 424,5 milliárd forint volt. A szolgáltatók rangsorának élére szoros versenyt követően a Wood & Company Financial Services a.s lépett 95,7 milliárdos forgalommal, míg a második helyen a Concorde Értékpapír Zrt. végzett 82 milliárd forintos forgalommal. A dobogó harmadik fokát az Erste Befektetési Zrt. foglalta el 63,5 milliárd forintos forgalommal - tartalmazza az összegzés.