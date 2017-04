Tovább száguld a magyar sikercég

Jó éven van túl a megújuló energiapiacon is dolgozó Alteo Nyrt., amely rekord EBIDTA-val és megemelt osztalékkal zárta 2016-ot. A jövőben több területen is erősítenék a pozíciójukat, így a következő két évben tízmilliárd forintot is meghaladó beruházást terveznek.

Olyan piacon mozgunk, ami nagy növekedési lehetőséggel rendelkezik, ezért is készült az Alteo 2010 óta a tőzsdei jelenlétre - mondta ifj. Chikán Attila, az Alteo Nyrt. vezérigazgatója "az IPO utáni élet" első közgyűlésén. A tőzsdére lépés során ígéret volt, hogy a beruházásokra több mint 10 milliárd forintot költenek el a következő két évben és Chikán szerint egyelőre jól állnak, minden a tervek szerint alakul.

A cégvezető szót ejtett az Alteo-csoport 2016-os főbb eseményeiről, így:

a tőzsdei tőkeemelésről, mely során az Alteo részvények első nyilvános forgalomba hozatala történt 1,4 milliárd forint értékben;

a meghosszabbított szerződésnek köszönhetően a Mol Petrolkémia telephelyén a vízelőkészítő üzem szolgáltatásait, illetve az üzemeltetési, karbantartási feladatait 2027-ig láthatja el a csoport;

az Audival a hőszolgáltatási szerződést hosszabbították meg 2021-ig;

a MOM Park kiserőmű üzemeltetési, karbantartási és hőszolgáltatási szerződésének 3+3 évvel való meghosszabbításáról;

a gázkereskedelmi üzletág elindításáról a tavalyi negyedik negyedévben;

a BMW-szalon 45 kW-os naperőmű kivitelezése és sikeres átadásáról.

A szerződéshosszabbítás bevételnövekedést nem fog hozni, de adhat egy stabil alapot, amire építkezve fejlődni tud a vállalat, mondta ifj. Chikán, aki szerint a gázkereskedelmi üzletág elindításával kiteljesedett a cégcsoport, hiszen olyan szolgáltatási potenciált hoztak létre, amivel bármilyen igényt ki tudnak elégíteni. Pozitívumként nyilatkozott arról is, hogy amíg korábban külső partnerekkel végeztették például a karbantartást, addig ma már ők maguk végzik ezt a feladatot is.

"Már elég nagy a cég, hogy ezek a területek külön üzletágként is megálljanak a talpukon" - hangoztatta Chikán. A BMW-s szerződésről elmondta, erőlemutató, hogy 100 százalékban megújuló energiával szolgálják ki az egyik fővárosi prémium autószalont. A naperőmű egyébként az éves fogyasztás 30 százalékára elég, a maradék 70 százalékot az Alteo megújuló energiatermeléséből kapja.

Nagyon jó év volt a tavalyi

Mindezeknek is köszönhetően a 2016-os egy kiemelten sikeres üzleti év volt ifj. Chikán Attila szerint. A cégcsoport árbevétele - a nemzetközi beszámolási standardok (IFRS) szerint - tavaly 13,9 milliárd forint volt, ami 34 százalékos emelkedés az azt megelőző évi adatokhoz képest. A növekedés főképp a földgáz tüzelésű piaci energiatermelés és az azt összefogó és koordináló virtuális erőművi szegmensnek, illetve az energia kiskereskedelmi szegmensnek köszönhető - árulta el a részleteket Bodó Sándor pénzügyi igazgató. Sokat számított az is, hogy 2016-ban már 12 hónappal szerepelt a Sinergy csoport eredményesség, míg 2015-ben ez csak 8 hónap volt.

A közvetlen ráfordítások 10,8 milliárd forintot tettek ki, így a cég bruttó eredménye 3006 millió forint volt, míg az adózás előtti eredmény 1028 millió forint lett. Az EBITDA (azaz a kamatfizetés, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) rekordot ért el és 2314 millió forint volt a közgyűlésnek bemutatott adatok szerint.

Bodó elmondta azt is, hogy miután meglévő projektek jó bevételt termelnek, illetve sikeres volt az IPO, ezért sikerült jelentősen csökkenteni cég eladósodottságát is. Mindezek miatt az osztalékalapból a közgyűlés 254 006 610 forint osztalék kifizetéséről döntött, ami bruttó 130 forint részvényenkénti értéket jelent - ez 8 százalékkal több az egy évvel korábbi 120 forintnál.

A közgyűlés végül 99,9 százalékos aránnyal elfogadta a 2016-os üzleti jelentést, ahogy azt a jelentést is, amely az Alteo Group magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi beszámolóját tartalmazta. Eszerint a mérlegfőösszeg 6,869 milliárd forint volt, míg az adózott eredmény mínusz 755,6 millió forint.

Sokfelé terjeszkedne a vállalat

Egy tízpontos skálán majdnem 10-es volt a 2016-os év, egyedül azért nem mondok ennyit, mert az talán túlzott elégedettséget jelentene, így maradjunk a 9 pontban - árulta el a Napi.hu-nak a közgyűlés után ifj. Chikán Attila, aki szerint bár mindig van olyan terület, amit lehet jobban csinálni, ám úgy látja, hogy az eredménytermelő képességüknek nagyjából a maximumán vannak.

"Ez nem elbizakodottság, de elégedettség, a fő cél, hogy az eredményeinket hosszú távon is fel tudjuk fűzni a mostani bázisra" - tette hozzá a vezérigazgató.

A tavalyi év eredményei közül a virtuális erőművet emelte ki ifj. Chikán, aki szerint ez a jövő iparága. Ennek lényege, hogy sok kis erőművet - köztük több megújuló energiát termelőt - köt össze.

"Igaz, macerásabb így energiát termelni, mint mondjuk öt nagy erőművel ellátni az ország igényeit, de több más ok miatt - mint például a klímavédelem, fenntarthatóság, vagy éppen a technológiai fejlődés - ez jelenti a jövőt. A jó hír, hogy a rendelkezésre álló kapacitást sikerült kihasználni, reméljük ez megmarad a jövőben is" - emelte ki az Alteo Nyrt. vezetője.

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy rövid távon várhatóan háttérbe szorul a tőkepiaci aktivitás, most inkább a befektetésekre koncentrálnak. "Tavaly tőzsdére léptünk, illetve jól alakult az eredményességünk is, így a mérlegünkben elég komoly pénzösszeggel rendelkezünk. Úgy gondoljuk, hogy addig értelmetlen további összegeket bevonzani, amíg ezeket be nem fektettük" - mondta ifj. Chikán, aki elárulta azt is, hogy igyekeznek minél többszínű portfóliót összeállítani, azaz minden üzletágban megpróbálnak fejlődni. "Annyi vasat tartunk a tűzben, amennyit csak elbír a menedzsment."

A fő fókusz azonban továbbra is a megújuló energia marad, ifj. Chikán saját szavai szerint a befektetésre szánt összeg akár harmadát is megújulós projektekre allokálná. A következő két évben egyébként is napenergiás projektek megugrására lehet számítani Magyarországon, hiszen miután lejárt az előző támogatási rendszer, a METÁR (megújuló és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamosenergia- átvételi támogatási rendszer), "aki élt és mozgott", az beadta az engedélykérelmét. Sokan meg is kapták, ebben a folyamatban pedig az Alteo is komoly szerepet kíván betölteni. "A most következő 2-3 évben ebben lehet a legnagyobb potenciál, ám a sokszínű portfóliónkra jellemző, hogy most éppen depónia gázos erőművet építünk" - mondta ifj. Chikán.

A beruházásokat a megújuló energián kívül ifj. Chikán szavai szerint még négy területen kívánják végrehajtani: a megújuló hőtermelés, ahol a biomassza kiemelt szerephez juthat, folytatnák az akvizíciós tevékenységüket, fejlesztenék a kiskereskedelmi rendszerüket, illetve nem utolsó sorban nagy hangsúlyt fektetnének az iparági ügyfelekre. "A jelenlegieknél bővülő lehetőségek vannak, ahogy évente 1-2 minőségi partnerrel bővítenénk is a portfóliónkat" - árulta el az Alteo Nyrt. vezérigazgatója.

A cikk megjelenését az Alteo Nyrt. támogatta

