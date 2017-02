Tőzsdei céget vett Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc magánszemély tőzsdén kívüli jogügylet keretében megvette a Konzum Nyrt. 19,57 százalékos részvénycsomagját, négymillió részvényt, amiért a mostani árfolyam alapján kétszázmillió forint körül fizethetett - szúrta ki a 444.hu.

Az ügyletet a Budapesti értéktőzsde honlapján jelentették be ma este, azzal együtt, hogy a Konzum PE Magántőkealap is vásárolt 4,6 milió darab részvényt, ami a társaság 22,5 százalékos tulajdonrészét testesíti meg. Mészáros Lőrinc éppúgy, mint az ismeretlen tulajdonosokat fedő tőkealap a Forlev Kft. részvényeiből vásároltak be. A Konzum Nyrt., melynek 32,9 százalékban Jászai Gellért is tulajdonosa, az a holdingcég, amely a közelmúltban, már Jászai Gellért elnöksége alatt megvette a Hunguest Hotels Zrt. jelentős részét Leisztinger Tamástól - olvasható a portál cikkében.

