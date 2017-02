Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trump elvághatja a dollár nyakát

Donald Trump rövid idő leforgása alatt átszabhatja a Fed vezetését. Ez egy jóval engedékenyebb jegybankot eredményezhetne, s véget vethetne a dollár szárnyalásának is - vélik a Deutsche Bank elemzői.

A Deutsche Bank szerint Donald Trump alaposan átszabhatja egy év alatt az amerikai monetáris politikát, s ezután teljesen más fog történni a dollárral és a kamatokkal, mint amire most a piac számít - írja a CNBC.com. Az elnök még kedden okozott kisebb felfordulást a devizapiacon, amikor gyógyszeripari cégek vezetőivel történt egyeztetésén azzal vádolta meg Németországot, Kínát és Japánt, hogy mesterségesen gyengítik devizájukat. Szerinte ezek az országok így próbálják meg versenyképesebbé tenni iparukat az amerikai gyártók kárára.

Bár a kijelentéseket az érintett országok vezetői gyorsan és határozottan cáfolták, a piac úgy értelmezte Trump kijelentését, többet is hajlandó lenne megtenni a gyengébb dollárárfolyam érdekében. A Deutsche Bank elemzői felhívják a figyelmet, hogy hamarosan esedékessé válnak olyan kinevezések a Fed kamatdöntő testületébe, amelyek végső soron Trumptól függenek, s az elnök így átszabhatja az eddig ismert amerikai monetáris politika irányát is. A Fed döntéshozó testületében jelenleg két friss kinevezés esedékes, három várható a közeljövőben, köztük a jelenlegi elnök, Janet Yellen megbízatása is egy év múlva lejár.

Talán várni sem kell nagyon

Ráadásul az új Fed kormányzók kinevezése akár gyorsabban is megtörténhet, mint amire jelenleg a piac számít - vélik a bank elemzői. Úgy látják, hogy a kinevezettek között könnyen ott lehet majd az is, akit Trump a Fed új elnökének szán. Janet Yellen ugyan eddig elkerülte azt, hogy nyilvános vitába keveredjen Trumppal. Sokan emlékeznek azonban arra, hogy a kampány során Trump tett olyan kijelentéseket, amelyek szerint Yellenék azért tartották alacsonyan az amerikai kamatokat, hogy ezzel is Hillary Clinton választási esélyeit növeljék.

Ha Trumpnak valóban a dollár gyengítése a célja, akkor a következő kinevezések során olyan jelöltek kerülhetnek szóba, akik a lazább monetáris politika hívei - írják a nagybank elemzői. Azonban a lazább monetáris politika nem feltétlenül jelent majd alacsonyabb hozamokat az amerikai államkötvényeknél és a dollár árfolyamában. Ugyanis, ha Trump durván alakítaná át a Fedet és annak hitelességén is csorbát ejtene, akkor az inflációs várakozások megugorhatnak, s ez hozamemelkedéshez vezethet.