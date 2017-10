Új csúcson a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 225,01 pontos, 0,58 százalékos emelkedéssel, 39 119,89 ponton zárt hétfőn, ami új történelmi csúcs. A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége erősödött a pénteki záráshoz képest.

A Mol 14 forinttal, 0,44 százalékkal 3186 forintra - új éves csúcsra - erősödött, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,76 százalékkal 10 655 forintra nőtt, forgalmuk 3,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,41 százalékkal 480 forintra csökkent, forgalma 252,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 36 forinttal, 0,55 százalékkal 6561 forintra emelkedett, forgalmuk 2,1 milliárd forintot ért el.

Általánosságban jó hangulat jellemezte a tőzsdét, a magyar részvényindex átlagon felüli teljesítményt nyújtott, régiós szinten a lengyel és cseh részvényindexet is felülmúlta - mondta Kovács Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője az MTI-nek. Kiemelte, hogy ismét új csúccsal zárt a BÉT.

Jó volt a hangulat külföldön és Magyarországon is. Az emelkedést az OTP vezette, amely már csak karnyújtásnyi távolságra van a 2008-as válság előtt felállított 10 970 forintos történelmi csúcsától - közölte Sándor Dávid, a KBC Equitas vezető elemzője az M1-en.

Úgy vélekedett, mivel a makrogazdasági környezet a régióban nagyon jó, a magyar bankpapír árfolyamának emelkedése a következő hónapokban is folytatódhat, de lassabb ütemben. A Mol is jól szerepelt, annak ellenére, hogy már a múlt héten is nagyon erős, 6 százalék feletti emelkedést produkált, még nem fogytak el a vevők - tette hozzá. Az olajpapírnak a vezető elemző szerint segíthetett az is, hogy az olaj ára 1 százalék feletti mértékben emelkedett.

