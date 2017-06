Újabb csúcsot döntött Budapest

Növekvő forgalomban új történelmi csúcson zárta a múlt hetet a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 35 150,44 ponton állt, ami az előző heti záróértéknél 791,51 ponttal, 2,30 százalékkal magasabb - írja az MTI.

Szász Péter, 2017. június 4. vasárnap, 08:21

A héten a részvénypiac forgalma 49,5 milliárd forint volt, szemben az előző heti 43,1 milliárd forinttal, a vezető részvények erősödtek.

A blue chipek közül az OTP papírja egy hét alatt 2,14 százalékot erősödött, a pénteki kereskedést 8700 forinton fejezte be, a heti forgalma meghaladta a 18 milliárd forintot.

A Richter árfolyama 2,13 százalékkal emelkedett, pénteken a részvény 7140 forinton zárt, heti forgalma több mint 9,5 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 1,27 százalékkal nőtt, a papír 22 370 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 12,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom részvénye 1,3 százalékkal drágult, a kereskedést 468 forinton fejezte be, heti forgalma meghaladta a 1,6 milliárd forintot.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2216,78 ponton zárt pénteken, 126,30 ponttal, 6,04 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

Hétfőn 0,64 százalékos csökkenéssel zárt a BUX, elsősorban az OTP és a Richter húzta le az indexet. Kereskedési szünet volt az amerikai piacon és a londoni börzén, ami meglátszott a magyar piac aktivitásán, a forgalom elmaradt az átlagostól.

Kedden Európában jellemzően enyhén negatív hangulat volt, a régió szerepelt a legrosszabbul, a lengyel és az osztrák börzén közel 1 százalékos esés volt, a magyar és a román piac azonban pozitívan zárt, a BUX 0,54 százalékkal erősödött.

Szerdán az európai piacok egész nap a pozitív tartományban voltak, az amerikai nyitás után azonban gyors esés következett be, majd ismét visszaemelkedtek a piacok a korábbi szintekre. A vegyes hangulat rányomta bélyegét a BÉT kereskedésére is, a BUX végül 0,67 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot.

Csütörtökön csendes nap volt, az európai tőzsdék többsége kis pluszban zárt és az amerikai piac is erősödéssel nyitott. Ezt követte le a magyar tőzsde is, a BUX 0,61 százalékot emelkedett.

Pénteken a BUX 387,98 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 35 150,44 ponton zárt, ami új történelmi csúcs. Optimista hangulatban telt a kereskedés, a vezető részvények mindegyike erősödött.