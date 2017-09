Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ukrajna emelte a téteket - itt a bejelentés

Ukrajna 3 milliárd dollár értékű eurokötvényt bocsátott ki. A 15 éves lejáratú állampapírok éves hozama 7,375 százalék - idézi az MTI Petro Porosenko ukrán államfőt.

Porosenko hétfőn New Yorkban külföldi befektetők előtt sikeresnek minősítette a kibocsátást, és hangsúlyozta, hogy a befektetett tőke és a lejárati idő is rekordnagyságú Ukrajna történetében. Emlékeztetett arra is, hogy korábban a rövid lejáratú ukrán eurokötvények hozama 7,75 százalék volt, azaz meghaladta a 15 éves papírok hozamát.

"A külföldi befektetők rendkívül kedvezően értékelik az Ukrajnában megvalósuló reformokat. Ez az eset, amikor minden befektető dollárjaival a reformok sikerére szavaz" - fogalmazott Porosenko az Interfax orosz hírügynökség beszámolója szerint.

Ukrajna legutóbb 2013-ban vett fel hitelt a nemzetközi pénzpiacokon, akkor tíz éves lejáratra 1,25 milliárd dollár értékben adott el eurokötvényt 7,5 százalékos hozammal. Egyébként pedig 2014-2016-ban Ukrajna évente ötéves lejáratra 1 milliárd dollár értékű eurokötvényt bocsátott ki az Egyesült Államok garanciájával, amelynek köszönhetően rekordalacsony kamatokat fizet.

Tavaly például az ilyen eurokötvény hozama 1,471 százalék volt.

Ukrajna 2015-ben megállapodott nemzetközi hitelezőivel adóssága átalakításáról. Az adósság 20 százalékát leírták a hitelezők, a fennmaradó rész törlesztését pedig 2019-ig felfüggesztették. Ukrajna adóssága a 20 százalék elengedésével 3,6 milliárd dollárral csökkent, de a fennmaradó 14,4 milliárd dollár kamata 7,75 százalékra emelkedett.

Oroszország nem vett részt az ukrán adósság csökkentésében. A két ország jogi útra terelte az Oroszország által 2013-ban két évre folyósított 3 milliárd dolláros kölcsön visszafizetésének kérdését.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html