Valóra vált Trump egyik ígérete - 13 éve nem volt ekkora drágulás

Az amerikai elnök még a tavasszal ígérte meg, hogy az építési beruházásaival felhajtja az észak-amerikai fűrészáru-piacot. A hurrikánszezon valóra váltotta az ígéretét, csak ez éppen a rászorulókat hozza nehezebb helyzetbe.

Szabó Dániel, 2017. október 15. vasárnap, 20:00

Tizenhárom éve nem kereskedtek olyan drágán a chicagói kereskedelmi tőzsdén (CME) a fűrészáru (angolul lumber) termékekkel, mint most. Az észak-amerikai piacon mintegy 260 köbméternyi fát legutóbb 2005 márciusában kötötték 410 dollárnál drágábban. Most pénteken pedig már 425 dollárért is történt kötés, miközben januárban még 304 dollárnál járt az árfolyam.

A lumber árában 5-6 évente megfigyelhető a mostanihoz hasonló változás: a kereskedési árfolyam kilövései és az erősebb hurrikánok okozta katasztrófák gyakorlatilag egybeesnek. Az erősebb trópusi viharok éveinek második felében - 2005-ben a Katrina, 2010-ben Igor és 2013-ban Humberto után - átlagosan harmadával emelkedett a fűrészáruk ára. Az eddigi legkomolyabb drágulás 2010-ben volt, akkor 55 százalékot nőtt az árfolyam - közölte a faipari kilátások kapcsán Will Rhind, a GraniteShares cég igazgatója a Baronnak.

Jóval több ház épül fából

Ennek oka az, hogy míg Európában a házak legnagyobb része kőből, betonból vagy téglából épül, addig az Egyesült Államokban a leggyakrabban felhasznált építőanyag a fa. A becslések szerint az épületek 80 százaléka készül ebből, de építőanyagként a tetőszerkezetekhez még nagyobb arányban használják.

A Harvey hurrikán csak Texasban mintegy 150 ezer házat rongált meg súlyosan, de a Maria, Irma és Jose nevű hurrikánok által okozott pusztítást is beleszámítva nagyjából 1 millió építményben keletkezett strukturális kár.

Az alábbi grafikonon a fűrészáru világpiaci árának változása látható az elmúlt 1 évben:

A Vox elemzése szerint a hurrikánok mintegy 250 milliárd dollárnyi kárt okoztak az USA gazdaságának, mely legnagyobb részét a vállalkozások kieső bevétele teszi ki, de az infrastruktúra helyreállításának összege is meghaladja a 100 milliárd dollárt a becslések szerint. Épp azért, mert a fa az egyik legelterjedtebb alapanyag, az emelkedő árak épp a rekonstrukciós költségeket növelik. Sok rászorulónak - de a biztosítójuknak és a központi kormányzatnak is - többe kerülhet a letarolt területek újjáépítése.

Az idei év más

Annyiban viszont Donald Trumpnak is köszönhető a rally, hogy már a kampányban megígérte: megvédi az amerikai faipari termelőket az import termékektől. Még az év első felében 31 százalékkal csökkentette is a Kanadából behozható fűrészáru mennyiségét. A probléma viszont az, hogy az USA igényeinek közel negyedét északi szomszédjától hozatta be - írja a Bloomberg.

Az Egyesült Államokban viszont megnőtt az ingatlanberuházások száma az elmúlt egy évben, vagyis keresleti piac alakult ki. Tehát már korábban elkezdett felmenni a fűrészáruk árfolyama a chicagói tőzsdén. Ráadásul Trump szándékaival ellentétben a védővámok miatt ez éppen a kanadai kitermelők és feldolgozók profitját növelte - ahogy arra a hírügynökség elemzése is rámutat.

E mellé jött az, hogy a nyáron sok területen komoly erdőtüzek voltak - főként a nyugati parton és a kanadai Brit Columbia tartományban -, ami akadályozta a kitermelőket. Emiatt úgy érkezett el az augusztus, hogy a furnérra, rétegelt lemezekre és a faanyagra a szokásosnál is nagyobb volt a kereslet.

Az USA saját problémája

A Baron már idézett cikke szerint most, a hurrikánszezon után a fűrészáru ára továbbra is emelkedni fog a kialakult ellátási nehézségek miatt. A megkérdezett szakértők szerint jövőre a 325-425 dolláros sávban kereskednek majd a termékekkel. Azért számítanak nagy ingadozásra, mert eleve egy magas volatilitású cikkről van szó, melyet igazol, hogy 1993 óta csak a kereskedési idő 7,8 százalékában volt 400 dollár felett az árfolyama.

A természeti katasztrófáknak való kitettség mellett az is befolyásolja az árfolyamot, hogy a "lumber" nem egy fajta alapanyagot fed, hanem különböző termékeket, így elég, ha az egyiknél keresleti piac alakul ki, a többi is vele emelkedik.

Európában nem kell komoly drágulásra számítani: teljesen más logika szerint működik a piac, a már említett építőipari különbségek miatt is. Fontos viszont, hogy míg az Egyesült Államokban főként a puhafák - fenyő - a kelendők, addig Európában a keményebb, bútorfának való termékek, de főként a lombos fákból vágott deszkák, pozdorják. Itthon a faipari sztártermék az akác, főként azért mert a mai napig sokan fűtenek fával.