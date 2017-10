Váratlan összeomlás jöhet, ha elbukik a nagy terv

Az amerikai pénzügyminiszter szerint könnyen hatalmas esés következhet be az amerikai részvénypiacon, ha nem sikerül a kongresszusban elfogadtatni a tervezett adóreformokat.

Lovas-Romváry András, 2017. október 20. péntek, 11:32

Számomra nem kérdéses, ha nem sikerül véghez vinnünk az adóreformok elfogadtatását, akkor komoly negatív fordulatra lehet számítani és elveszíthetjük az elmúlt időszakban elért nyereségek nagy részét a tőzsdén - mondta Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter a Politicónak a Fekete hétfő 30. évfordulója alkalmából adott interjújában a CNNMoney szerint.

Mnuchin figyelmeztetése szerint - amely igencsak szokatlan egy hivatalban lévő pénzügyminiszter részéről - ez azt jelentené, hogy a Dow Jones Industrial Average több ezer pontot is eshetne.

A vezető amerikai részvényindex tavaly ősz óta több mint 5000 pontot emelkedett, s nemrég lépte át a 23 000 pontos szintet. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt időszakban nem egyszer használta ki a tőzsde szárnyalását önmaga népszerűsítésére, s nyilatkozott úgy az elmúlt időszakban, hogy ez az általa szorgalmazott változtatásoknak a köszönhető.

Mnuchin szerint a részvénypiacok már beárazták azt, hogy a vállalatok számára kedvező adóreformot sikerül keresztülvinni, s nem kis részben ennek is köszönhető az emelkedés. Úgy véli, az árak még magasabbra emelkedhetnek, ha végre sikerül elfogadtatni a tervezett reformokat.

Az összefoglaló elismeri, hogy a Trump által ígért komoly adócsökkentések és a tervezett dereguláció komoly szerepet játszott a választásokat követő hetek emelkedésben. Ugyanakkor azt már kétségbe vonja, hogy a teljes emelkedés kizárólag ennek lenne köszönhető, abban szerepet játszottak az amerikai cégek erős profitjai, a javuló gazdasági növekedés és az elképesztően alacsony kamatkörnyezet is.

A cikk szerint ha csak az adóreform miatt emelkedett volna a piac, akkor idén tavasszal már egy komolyabb esésnek is be kellett volna következnie, amikor kétségessé vált azok végrehajtása. Ezt egyébként lehetett is érzékelni, a befektetők érezhetően eladták az adóreformból esetlegesen profitáló, magas effektív adókulccsal rendelkező cégek részvényeit. A piac egésze azonban eközben is tovább emelkedett. Csak az utóbbi időszakban vált érzékelhetővé, hogy a piac ismét kezdett hinni a reformokban, s ennek megfelelően emelkedni kezdtek a változtatások várható nyertesei, a kisebb kapitalizációjú részvények, illetve a jelenleg magas adókulccsal adózó nagyobb cégek papírjai.

Sam Stovall, a CFRA Research vezető befektetési stratégája szerint az adóreformok ígérete valóban javította a befektetői hangulatot, azonban szerepe nem összemérhető azzal, ami alapvetően meghatározza a piaci folyamatokat, ezek pedig a fundamentumok, a vállalati nyereségekkel kapcsolatos várakozások. Ezekbe ugyanakkor az adóreformok még nem épülhettek be, hiszen részleteik mindez idáig nem voltak ismertek.

A cikk idézi az E-Trade befektetői felmérését is, amely szerint a megkérdezettek mindössze 32 százaléka gondolta úgy, hogy Trump elnök és a jelenlegi kormányzat szerepet játszik a mostani bikapiacban. A válaszadók 61 százaléka ezzel szemben úgy vélte, az amerikai gazdaság jacvuló teljesítménye hajtja felfelé az árfolyamokat, 45 százalékuk szerint a cégek javuló eredményei, s 40 százalékuk szerint pedig egyes szektork kiemelkedő teljesítménye áll a rally mögött.

Pont emiatt Stovall nem fél attól, hogy a törvényhozó kongresszus negatív hozzáállása piaci összeomláshoz vezetne. Ha nem jönne össze az adóreform, az okozhatna egy kisebb visszaesést, korrekciót a piacon, azonban nem hiszem, hogy egy új medvepiac kiváltó oka lehetne - tette hozzá a szakértő.

Mnuchin nyilatkozatára mindenesetre sokan felkapták a fejüket, már csak azért is, mert hivatalban lévő pénzügyminisztertől általában a fogyasztói és a befektetői bizalom növelését szolgáló nyilatkozatok a megszokottak, nem pedig olyanok, amelyben tőzsdei összeomlással riogat.