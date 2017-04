Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vége a szélcsendnek, viharos időszak következhet

Az első negyedévben tapasztalt csend a devizapiacon megváltozhat a második negyedévben - vélik a Saxo Bank szakértői. A meghatározó témák az európai választások, a Trump adminisztráció teljesítménye és a kínai gazdaság lassulása lehetnek. Az euró akár komoly fordulat előtt is állhat.

Meglepően alacsony volatilitás mellett sikerült a nagyobb devizáknak átvészelniük 2017 első negyedévét, ez azonban hamarosan megváltozhat. Véli John J Hardy, a Saxo Bank vezető devizastratégája. Annak ellenére tudott nyugalmas maradni az első negyedév, hogy bőven voltak olyan okok, amelyek miatt akár komolyabb csapkodás is kialakulhatott volna a piacon, elég csak a közelgő francia elnökválasztásra, a brexittel kapcsolatos fejleményekre, vagy Donald Trump bukdácsolására gondolni választási ígéretei megvalósítása során.

A második negyedévben európai oldalról a politikai bizonytalanságok egy részének eltűnésével lehet számolni - túl leszünk a francia elnökválasztáson - valamint azzal, hogy a piac végre elkezdi beárazni az európai gazdaság fellendülését. Az Egyesült Államokban eközben változatlanul az lesz a kérdés, hogy a Trump adminisztrációnak sikerül-e keresztülvernie elképzeléseit az ígért gazdaságpolitikai reformokkal kapcsolatban Washingtonban. Ha igen, az lendületet adhatna a dollárnak, ha nem, akkor az komoly fordulópontot jelenthetne a piaci hangulatban. A befektetőkben ugyanis meglehetősen felfokozott várakozások alakultak ki a Trumptól várt gazdaságpolitikai reformok pozitív hatásaival kapcsolatban.

Hardy szerint Trumpék szereplése a következő hónapokban fontosabb lehet a devizapiacokon, mint az, hogy mit csinál a Fed. Az amerikai jegybank szerepét betöltő szervezet várható lépéseit ugyanis már beárazta a piac, s váratlan lépésre erről az oldalról csak akkor lehetne számítani, ha valamelyik fontos makrogazdasági adat jelentős meglepetést okozna.

Fordulhat az euró

A közös európai deviza árfolyama meglehetősen nyugodtan vészelte át az első negyedévet. A politikai bizonytalanságok közepette ugyanis folyamatosan erős adatok érkeztek az eurózóna gazdaságaiból. Annyira, hogy az még Mario Draghi ECB elnököt is a beismerésre kényszerítette; a kilátások jelentősen javultak, s ezért a lefelé mutató kockázatokkal szembeni védelmi intézkedéseken enyhíteni kell.

A piac nála már egy lépéssel előrébb jár, s elkezdte jövő év elejére beárazni az első kamatemelést az ECB részéről. A hozamgörbe hosszabb végén Európában az első negyedévben nagyobb emelkedés volt tapasztalható, mint az Egyesült Államokban, s emiatt az euró/dollár árfolyam is eltávolodott az év elején tapasztalt mélypontoktól. További hozamemelkedésre akkor kerülhet sor, ha túl leszünk a francia elnökválasztáson - s azon Marine Le Pen gyengén szerepel - és elkezdik beárazni az ECB kvantitatív lazításának hatásait is.

Ez azonban máris újabb problémát vet majd fel, bár emiatt nem a második negyedévben kell majd izgulni - véli a Saxo Bank szakértője. Hogyan lesznek képesek az eurózóna periféria államai - különösen Olaszország - megbirkózni az ECB likviditásszűkítésével, ha időközben nem történnek erőfeszítések a közös Európai Uniós államkötvények kibocsátása érdekében.

Az olaszoknak 2018 ás 2021 között 600 milliárd eurónyi államadósságot kellene refinanszírozniuk a piacról, de hogyan fog ez menni az ECB vásárlásai nélkül?- teszi fel a kérdést Hardy. Ebből a szempontból különösen fontos lenne a közös Európai Uniós államkötvények kibocsátása. Erre azonban a jelenlegi német kormány alatt kevés az esély, ismerve a német pénzügyminiszter, Schäuble hozzáállását a témához. Persze, ha az őszi német választások Martin Schulz győzelmét hoznák, akkor drasztikusan megváltozhatna a német hozzáállás egy fiskálisan integráltabb Európa irányában, azonban ennek az esélyét egyelőre nehéz meghatározni.

Kínában ráléptek a fékre

Eközben Kínában fontos fordulat történt az első negyedévben. Miután tavaly és tavalyelőtt komoly likviditási fröccsel próbálták élénkíteni a gazdasági növekedést és meggátolni a hitelbuborék kipukkadását, az elmúlt egy két hónap folyamán a hitelezési feltételek szigorodása és a likviditás szűkítése volt tapasztalható.

Ez várhatóan folytatódik a második negyedévben is. A kínai hitelezési trendekre nem csak a világ második legnagyobb gazdaságára gyakorolt hatásai miatt érdemes figyelni, hanem a globális gazdaságra való hatásai miatt is. A második és a harmadik negyedévben ez erősödhet, ami komolyan visszahathat a kínai gazdaságtól függő nyersanyagok és gazdaságok teljesítményére is. Különösen azért, mert ezekkel kapcsolatban nagyon optimistákká váltak mostanra a befektetők - véli Hardy.

A cikk megjelenését a Saxo Bank támogatta.

A kép forrása: Guillaume Destombes / Shutterstock.com

