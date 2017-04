Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vegyesen mozognak az indexek New Yorkban

A hétfői záróértékhez képest minimális elmozdulással, vegyesen mozogtak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói kedden, a kereskedés leállítása előtt mintegy két és fél órával.

Este fél nyolc körül a 30 vezető iparvállalat DJIA indexe 0,07 százalékos pluszt, az S&P 500-as mutató ugyanakkor 0,10 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite indexe pedig 0,09 százalékos mínuszt jelzett a hétfői zárószinthez képest - írja az MTI.

Elemzők szerint a befektetők kivárásra rendezkedtek be azelőtt, hogy csütörtökön megkezdődik a kínai államfő kétnapos washingtoni látogatása. Szakértők szerint önmagában is nagy várakozás előzné meg a csúcstalálkozót, most azonban különösen nagy a tét: dűlőre tud-e jutni a szabadkereskedelemtől nagyban függő Kína az új amerikai elnökkel, aki viszont a kereskedelem szigorításának a híve.

A New York-i árupiacon (NYMEX) a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolajfajta hordónkénti ára 74 cent (1,47 százalék) emelkedéssel 50,98 dolláron állt.

Közép-európai idő szerint fél nyolc körül New Yorkban az euró 1,0653 dolláron állt a kora reggeli 1,0659 dollár után. Az arany ára 4,75 dollárral (0,38 százalékkal) 1258,75 dollárra emelkedett unciánként.