Vegyesen zárt Nyugat-Európa

Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék irányadó indexei csütörtökön.

A frankfurti DAX-index 0,21 százalékkal 11 451,05 pontra, a párizsi CAC-40 index pedig 0,20 százalékkal 4838,47 pontra süllyedt zárásra, míg a londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,17 százalékkal 7118,50 pontra, újabb történelmi rekordszintre emelkedett.



Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,32 százalékkal 3268,21 pontra esett, a legnagyobb piaci tőkeértékű európai részvények FTSE Eurofirst 300 indexe pedig 0,42 százalékkal 1423,53 pontra csökkent.



A New York-i részvénypiacok fő mutatói közül a Dow Jones ipari átlag (DJIA) 0,02 százalékos, az S&P 500-as 0,08 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,19 százalékos mínuszban állt a nyugat-európai tőzsdezáráskor. A forgalom az ünnepi szezonnak megfelelően csütörtökön is alacsony volt az értékpapír-, az áru- és a pénzpiacokon szerte a világban.



Európában és az Egyesült Államokban is a több mint egy százalékkal gyengülő pénzügyi szektor húzta lefelé a tőzsdeindexeket. A pénzintézetek árfolyama sokat emelkedett a november 8-án tartott amerikai elnökválasztás óta a magasabb kamatszint reményében.



A nemzetközi devizapiacon egy euróért 1,0489 dollárt adtak kora este, 0,71 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz. Az arany unciánkénti ára februári szállításra 1,50 százalékkal 1158,00 dollárra nőtt a New York-i árupiacon. A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, a Brent és a WTI ára csökkenésre váltott, miután az amerikai kormány energiaügyi tájékoztató hivatala (EIA) közölte, hogy a kereskedelmi olajtartalék szintje 614 ezer hordóval bővült a december 23-án végződött héten. Elemzők több mint kétmillió hordós csökkenésre számítottak.



A nyugat-európai tőzsdezáráskor az északi-tengeri Brent könnyűolaj márciusi szállításra hordónként (159 liter) 56,94 dollárba került, 2 centtel, 0,04 százalékkal esett az ára az Intercontinental Exchange (ICE) londoni jegyzésében. A New York-i árupiacon a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolajfajta ára februári szállításra hordónként 18 centtel, 0,33 százalékkal 53,88 dollárra süllyedt.