Vészjósló jelek jöttek - 2009 óta nem volt ilyen

Magas szinten ragadt a készpénz aránya a profik által kezelt portfóliókban, elsősorban az áreséstől tartanak a szakemberek - derül ki a Bank of America Merrill Lynch friss alapkezelői felméréséből. Az alapkezelők jobban tartanak egy jegybanki bakitól, mint a vállalati eredmények romlásától, pedig lehet, ez utóbbitól jobban kellene.

2017. július 20. csütörtök

A jelek szerint most már sosem fogják elkölteni az összes rendelkezésre álló pénzt a befektetési szakemberek, legalábbis erre enged következtetni a Bank of America Merrill Lynhc globális alapkezelői felmérése. A befektetési bank által megkérdezett 207, összesen 586 milliárd dollár befektetéséért felelős szakértő portfólióban átlagosan 4,9 százalékos volt a készpénz aránya júliusban. Ez ugyan enyhe csökkenés a június 5 százalékhoz képest, azonban még mindig jóval magasabb a historikus átlagnál, sőt, annál a szintnél is, amit a felmérés készítői vételi jelzésnek hívnak.

Klasszikusan az ilyen felmérésekkel kapcsolatban az a vélekedés, ha túl alacsony a készpénz aránya, az eladási jelzés a kockázatos eszközök piacain, ha túl magas, akkor pedig vételi jelzést kapunk.

Ezért a sok készpénz

Az utóbbi években hónapokban azonban azt vették észre a felmérés készítői, hogy szinte folyamatosan magas szinten ragadt a portfóliókban a készpénz aránya. Most végre megkérdezték az alapkezelőket is, hogy miért tartanak ennyi, nulla hozamot termelő készpénzt.

Azt sejteni lehetett, hogy a válaszolók egy része szerint a nulla közeli, alacsony kockázatú államkötvények már nem kínálnak megfelelő alternatívát a készpénznek (20 százalék válaszolta ezt), de viszonylag magas lett azok aránya is, akik egyszerűen már félnek a piacon befektetni a pénzt a mostani árak mellett. A szokásosnál nagyobb mennyiségű készpénzt tartók 25 százaléka pesszimista piaci várakozásaival indokolta a "puskapor szárazon tartását".

A legnagyobb félelem

Év eleje óta eközben alaposan átalakult, mitől is tartanak a piaci szereplők. Ezt megelőzően két hónapig a kínai monetáris szigorítás vezette a a "tail risk" rangsort a felmérésben (olyan kockázat, amelynek bekövetkezési valószínűsége alacsony, azonban ha megtörténik, széleskörű negatív hatásokkal jár), előtte pedig az Európai Unió dezintegrációja volt a piaci mumus a befektetők szemében.

Most, hogy a Fed és az Európai Központi Bank (ECB) részéről is a monetáris szűkítés került előtérbe, egy potenciális kötvénypiaci összeomlás, illetve a két jegybank esetleges hibás fellépése lett a két leginkább rettegett lehetőség. A befektetők nettó 48 százaléka gondolja azt, hogy a monetáris politikai túlságosan is laza világszerte, ez 2011 áprilisa óta nem látott érték.

A Bank of America Merrill Lynch szakértői arra figyelmeztetnek, hogy a befektetők most már annyira a Fed és az ECB várható lépéseire figyelnek, hogy eközben a részvénypiac szempontjából egy talán sokkal fontosabb fejlemény elkerüli a figyelmüket. Ez pedig nem más, mint a rohamosan romló eredményvárakozások.

Erre pedig nem figyeltek

A globális profitok vonatkozásában ugyan nettó 41 százalék még mindig javulást vár a következő 12 hónapban, azonban ez az érték 2 százalékponttal alacsonyabb az egy hónappal ezelőttinél és Trump megválasztása óta a legalacsonyabb szintet jelenti. Az amerikai vállalatok nyeresége ráadásul nettó 22 százalék szerint nem tud már tovább javulni a következő 12 hónapban. S ami e mellett aggasztó, a válaszadók nettó 17 százaléka szerint az amerikai cégek túlságosan is eladósodottak. Ilyen magas 2009 óta nem volt ez az arányszám.

A nagy kivándorlás az amerikai részvénypiacról eközben folytatódott. A válaszok alapján maradt az a képe, hogy a befektetők az amerikai részvényeket túlértékeltnek tartják és helyette inkább az európai és a feltörekvő piaci részvényekben látnak értéket. Azonban mostanra ez a szemlélet már a pozicionáltságokban is tetten érhető. Az amerikai részvényeket most már a megkérdezettek nettó 20 százaléka alul-súlyozza portfólióban a benchmarkhoz képest, ennél nagyobb mértékben utoljára 2008 januárjában kerülték az amerikai tőzsdéket.

Az európai részvényeket felül-súlyozók aránya nettó 54 százalékra csökkent 58 százalékról, a feltörekvő piaci papírok esetében 37 százalékra 42 százalékról.

Még nincs itt a nagy fordulat

A dollár eközben jelentősen veszített értékéből az elmúlt hónap során, annyira, hogy most már teljesen kiegyensúlyozottá vált megítélése, ugyanannyian tartják azt jelenleg alul, mint felülértékeltnek.

A Bank of America Merill Lynch szakértői szerint ugyanakkor az év eleje óta tartó kedvező hangulat és piaci folyamatok megfordulását még nem kell várni az adatok alapján.

Erre akkor lehetne számítani, ha az úgynevezett Global Macro FMS Indicator (egy az inflációs várakozásokból, a tervezett beruházási szintekből, a kockázatvállalási hajlandóságból, a ciklikus és nem ciklikus iparágak közötti egyensúlyból számolt mutató) az elmúlt hónapok tetőzése után meredeken csökkenni kezdene, miközben a készpénzarány 4,5 százalék alá esne.