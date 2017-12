Zöldben nyitott New York

Kattintson a cikk megnyitásához

Korábban arról lehetett hallani, hogy Európában akár el is tűnhet a VW kínálatból a négyajtós Jetta, Észak-Amerikában viszont továbbra is ezt szánják a kínálat alapkövének. A következő generáció bemutatóját 2018 első napjaiban tartják, a Detroiti autószalonon, de már most kezdődik a sajtókampány: mutattak egy vázlatot, sőt, néhány adat is nyilvánosságra került az újdonságról, amellyel Észak-Amerikában a Honda Civicet és a Toyota Corollát szeretnék megszorongatni.