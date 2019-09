Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Feszültség az Airbnb-nél: csitítani kell a dolgozókat

Tőzsdére mehet jövőre az Airbnb. A világ legnagyobb szálláshely szolgáltatóján belül azonban heves harcok dúlnak, az alkalmazottak ugyanis pénzzé akarják tenni részvényopcióikat - de erre jelenleg nincs lehetőség, a cég csillapítani akarja a kedélyeket.

Bármilyen sikeres is az Airbnb, az alkalmazottak nem érzik ennek kedvező hatását. A világszerte 100 ezer városban 7 millió szálláshelyet forgalmazó cég mintegy 6000 dolgozója ugyanis hiába szeretné pénzzé tenni a részvényopció keretében megvett részvénycsomagját, erre csak akkor nyílik majd lehetőség, ha a társaság tőzsdére megy. Az Airbnb értékét hiába tartják már most 31 milliárd dollárra, az elmúlt évek hihetetlen növekedését a beosztottak egyelőre nem tudják aprópénzre váltani. (A három alapító, vagyis Brian Chesky, Nathan Blecharczyk és Joe Gebbia is mindössze 21 millió dollárt vett ki a cégből.) Márpedig ha a nyilvános tőzsdei kibocsátásra nem kerül sor 2020 ősz vagy legkésőbb 2021 tavasza között, akkor a részvényopciók értéke praktikusan nullára csökken.

Pénz helyett kedvezmények

A jelenleg még magáncégként üzemelő start-up vezérigazgatója Brian Chesky a feszültséget érzékelve különféle kedvezmények osztogatásával próbálja csitítani az elégedetlenséget. Ezért döntöttek arról, hogy az alkalmazottak alacsony kamatozású hitelt vehetnek fel, kedvező feltételekkel mehetnek nyugdíjba és meghosszabbíthatják a fizetett szülési szabadság időtartamát is. Erre van lehetőség is, hiszen a cég az idei év második negyedévében 1 milliárdos profitot kasszírozott - szemben más, agyonajnározott start-up cégekkel, mint az Uber - amelyek továbbra is masszívan veszteségesek.

Az Airbnb dolgozók abban reménykednek, hogy az idén tőzsdére ment Uber és Lyft vállalkozásokhoz hasonlóan magas részvényárfolyamot érnek el - legalábbis a bevezetés során - és így befektetésük jól fialhat. A nyilvános részvénykibocsátás (IPO) előtt a Uber értékét 120 milliárd dollárra, a Lyftét 15 milliárdra, a Pinterestét pedig 12 milliárdra taksálták elemzők. Az óvatos optimizmus azonban több mint indokolt. A tőzsdén korábban debütált Groupon 26 dolláros kezdeti ára 3 dollárra esett, a Snap pedig 27 dollár helyett csak 9 dollárt ért az IPO után néhány héttel.

Van azért kiskapu

A munkavállalók persze nem nyugodnak bele a mostani reménytelennek látszó helyzetbe és megpróbálják "fű alatt" vagyis tőzsdén kívül értékesíteni pakettjüket. Néhány korábbi és jelenlegi Airbnb-dolgozó a hírek szerint részvényenként 166 dolláros áron tudott megszabadulni a tulajdonában levő értékpapíroktól a tőzsdén kívüli kereskedésben. Ez viszont azt jelentheti, hogy a cég értéke a mostani 31 milliárd dollárt is meghaladhatja majd. Lehet akár 52 milliárd dollár is - feltéve, hogy a mostani 166 dolláros árfolyamot igazolja a tőzsdei kereskedés is.

Az Airbnb becsült 31 milliárd dolláros értékét érdemes összevetni a szállodaiparban tevékenykedő multik piaci kapitalizációjával. A szintén szállásfoglalással foglalkozó - és az egyesült Államokban roppant népszerű - Expedia értékét 18 milliárd dollárra teszik, míg a Hilton szállodaláncét 25 milliárdra. A világ legnagyobb szállodás cége, a Marriott ugyanakkor még "orrhosszal az Airbnb előtt áll 43 milliárd dolláros értékkel. A csúcsot azonban a Booking.com-ot birtokló Booking Holding tartja - ennek értéke meghaladja a 80 milliárd dollárt - vagyis közel háromszor annyit ér, mint a jövőre tőzsdére készülődő szálláshely megosztó portál - amely egyébként a közelmúltban vette meg a last minute szállásfoglalásban "utazó" HotelTonight-ot.