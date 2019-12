Nagy a riadalom a könyvpiacon, de a kiadók és kereskedők egymás köteteit is ajánlják

Jóval többet foglalkoztak az elképzelésekkel a könyvpiac állami befolyás alá vételéről, mint a karácsonyi bevásárlást segítő, vagy értékelő összeállításokkal. Az általunk megkérdezett könyves cégek így összeállították a maguk TOP5-ös listáit. Ezeket összesítve az látszik, hogy a szép-, és a tényirodalom erősebbé vált - ahogyan azt amúgy a piaci tendenciák is mutatják.

A könyvpiacon az elmúlt napokban kialakult krízishelyzetet hetekkel megelőzően arra kértünk meg könyvkiadókat és könyvkereskedőket, hogy értékeljék a szektor 2019-es évet, illetve hogy nevezzék meg, melyik az az öt kötet, ami valamiért kimagaslik az idén megjelent kötetek közül. A múlt pénteken kiszivárgott kormányzati elképzelések - az NKA tervezett megszüntetésével és a könyvkiadás állami ellenőrzésével kapcsolatos tervek - azonban részben felülírták az elképzeléseinket.

Nem mintha nem lenne fontos, hogy a könyvpiacon egyértelművé vált, hogy az Alexandra-csoport (második) csődje az ágazati szereplők által előre vártnál-féltnél kisebb negatív hatással bír, s hogy 2017 óta nem csökkent a magyarországi könyvpiaci forgalom. Az is fontos, hogy sok kiadót érintett érzékenyen Matyi Dezső birodalmának összeomlása, és hogy nagyobb kárt ők, és nem a kereskedők szenvedtek el. Abban a megkérdezett kis és nagy kiadók, illetve a két fő könyvkereskedői hálózat is egyetért, hogy a teljes piacot a drasztikus átalakulás nem rengette meg.

Jobbak lettek a körülmények

Az inkább letisztult, a fizetési fegyelem sokat javult, a helyzet kiegyensúlyozottabb lett, aminek minden szereplő örül - legyen az kiadó vagy kereskedő. Évente mintegy 14 ezer új címet adnak ki a kiadók, és a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) által bekért adatok azt mutatják, hogy továbbra is tart az évi 2-3 százalékos kiadói forgalmi emelkedés. Ha minden jól alakul a karácsonyi forgalommal, akkor a szektor kereskedelmi összbevétele idén is elérheti az 50 milliárd forintot.

Igaz, azt több kiadónál is elismerték, hogy 2019-ben már "sokkal jobban meg kellett dolgozni az olvasói figyelemért". Sőt: többek számára az is kiderült, hogy milyen könnyű elveszíteni az olvasókat, mert már nem elég, ha csak a könyv jó. Gyakorlatilag bármelyik megkérdezett szereplőtől idézhető gondolat, hogy a könyves iparban is minden nagyon felgyorsult, jobban és célratörőbben kell tudni a portékát csomagolni, és azt a megfelelő időben és intenzitással meg is kell tudni futtatni - a közösségi médiában is.

Nagyobb hangsúly került az önmarketingre, a személyes találkozókra, író-olvasó "turnékra", ami új kihívások elé állítja a kiadókat - hiszen alapvetően nem ezzel foglalkoznak.

A klasszikus könyvesboltok szerepe is változóban van; a Librinél állítják, hogy a kereskedelmük kétharmada továbbra is itt generálódik, az online forgalom azonban - mint szinte minden kereskedelmi szegmensben - folyamatosan nő.

Az eladási adatok alapján úgy látszik, hogy bár drasztikus mértékű elmozdulás a kategóriák között nincs, felértékelőben van a tény-, illetve a szépirodalom. Igazán dinamikusan a gyerekkönyvek piaca nő, a térképek és albumok piaca viszont hasonló arányban csökken. A kereskedők és a kiadók a korábbi évekhez hasonlóan, továbbá az év végi, karácsonyt megelőző időszakban kereshetik meg éves bevételük 35-40 százalékát.

A kormány a könyves szektort alapjaiban megváltoztatni akaró elképzelése azonban mindezek fontosságát felülírni látszik. Ahogyan azt a Népszava összefoglalta: a könyvpiac kormányzati átszabásával kapcsolatos tervekkel az a legfőbb gond, hogy azt sem tudni pontosan: kinek lehet majd pontosan olyan jogosítványa is, hogy az adóhivatalhoz hasonlóan megismerhesse a könyvkiadók nyomott példányszámait, s hogy olyan mélyen beláthasson a szerzők-kiadók-nyomdák közti, amúgy üzleti titkok körébe tartozó szerződéseibe (de akár személyiségi jog védelme alá tartozó információkhoz is jussanak), amivel adott esetben a piacot, de a kiadói függetlenséget is durván sérteni lehet.

Ennek árnyékában is érdemes azonban végigmenni az alábbi könyves toplistákon. Íme tehát a 2019-es TOP5 könyvek - ahogyan azt a Líra, a Kalligram, a HVG könyvek, az Agave, a Libri és az Animus kiadó egy-egy meghatározó alakja látja.

Top 5 - Nyáry Krisztián (Líra, Magvető)

1) Dezső András: Maffiózók mackónadrágban (21. Század Kiadó)

Magyarországon többnyire nem kíséri siker az olyan vállalkozásokat, amikor újságírói teljesítményt próbál egy kiadó könyvesíteni. Dezső András, az Index újságírója évek óta írja izgalmas és informatív sorozatát a rendszerváltás körüli évek magyarországi szervezett bűnözéséről. A cikksorozat népszerűsége sem volt garancia rá, hogy az anyagból bestseller készülhet. A 21. Század Kiadónak sikerült: a jól szerkesztett és jól kommunikált kötet megérdemelten került a sikerlistákra.

2) Grecsó Krisztián: Vera (Magvető Kiadó)

Az irodalomtörténészek valószínűleg korszakhatárként fogják megjelölni a 2019-es évet Grecsó Krisztián életművében. A Vera című regény a szerző első olyan műve, amely nem önéletrajzi meghatározottságú, nem "énregény". De korszakhatár ez a könyvkiadás és -kereskedelem szempontjából is. Rég voltunk tanúi annak, milyen, amikor egy magasan jegyzett szépirodalmi teljesítmény több tízezer olvasóhoz eljutó bestsellerré válik.

3) Jo Nesbo: Kés (Animus Kiadó)

Aki követi a norvég szerző krimisorozatát, az nem csodálkozhat, hogy a kiégett exzsaru, Harry Hole ott folytatja, ahol évekkel ezelőtt abbahagytuk a történetét. A kötet - sikerlisták alapján előre megjósolható - népszerűsége sem lesz csoda, ám nem árt tudni, hogy ehhez hosszú évek kitartó és következetes munkájára volt szükség az Animus Kiadó részéről, akik meghonosították - sőt, megteremtették - a skandináv krimi műfaját Magyarországon. Egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy külföldön sikeres zsáner nálunk is működjön, nekik sikerült.

4) Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors - Családi sebek és a gyógyulás útjai (Kulcslyuk Kiadó)

A népszerű pszichológus könyve kilóg a sorból: nem 2019-ben, hanem még tavaly jelent meg, ám idén aratott elképesztő sikert, és bérelte ki helyét a sikerlisták élvonalában. Orvos-Tóth Noémi olyan lélektani segítő könyvet írt, amely megfelel a közönség információs szintjének, de mégsem vált üresen kongó bölcsességek gyűjteményévé. Ahogy a szerzőből sem lett mindenhez értő sztárpszichológus, egyszerűen csak szakmáját értő, felelősségét felismerő, egyre több emberhez eljutó szerző.

5) Závada Pál: Hajó a ködben (Magvető Kiadó)

Závada új regényében Magyarország és egész Közép-Európa egykor volt legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek végnapjait meséli el. Megalkuvás és árulás, hősiesség és önfeladás stratégiái ütköznek, hatalom, vagyon és szerelem, azaz élet és halál kérdései dőlnek el a szemünk előtt a magyar történelem legsötétebb napjaiban. Nem kérdés, hogy a regényből klasszikus lesz, évtizedek múlva is olvasni és tanítani fogják, mint 2019 kiemelkedő irodalmi teljesítményét.



Top5 - Mészáros Sándor (Kalligram)

1) Michel Foucault: Az igazság bátorsága (Atlantisz Kiadó)

Mindig lenyűgözött, ahogy Michel Foucault régi ismert és elfeledett szövegeket olvas. Értelmezései rendkívül alaposak, hosszan elidőznek egy-egy részletnél, mégis radikálisan új értelmet nyernek. A könyv alcíme pontosan jelzi, miről szól a könyv: "Önmagam és mások kormányzása". 1984-ben a szerző halála előtt, már nagybetegen tartotta utolsó előadásait a Collège de France-ban, így e kötet a század egyik leginspiratívabb gondolkodójának testamentumaként is fölfogható.

2) Kovács András Ferenc: Requiem Tzimbalomra (Magvető Kiadó)

Valahogy úgy alakult, hogy ebben az évben jórészt újraolvastam Kovács András Ferenc költészetét. A szerző hatvanadik születésnapjára megjelent új könyve nem a legjobb, sem a legfontosabb könyve KAF-nak. Ajándék nekünk és önmagának. De aki csak belelapoz, rögtön észreveheti, hogy Kovács András Ferenc a magyar költői nyelvnek olyan nagyságrendű mestere, mint Csokonai, Arany János és Weöres Sándor.

3) Schein Gábor: Megleszünk itt (Magvető Kiadó)

A regény szerkesztője, Szegő János pontosan írja a fülszövegben, miért fontos számomra (is) ez a könyv. "Schein Gábor sűrű szövésű, több szálon futó regénye arra a kérdésre keresi a választ, mit kezdhet az ember az életével; mi választ el és mi köthet össze embereket, akik szomszédai egymásnak, ugyanakkor idegenek a saját létezésükben."

4) Jon Fosse: A másik név (Kalligram)

A Kalligram Kiadó könyveiből nem volna ízléses olyanokat válogatnom, amelyeket szerkesztettem. Fosse új regényének felfedezése a regény fordítójának, A. Dobos Évának az érdeme. Nem lepne meg, ha Jon Fosse Nobel-díjat kapna. Nem azért, mert norvég. Hanem azért, mert Thomas Bernharddal összemérhető író.

5) Térey János: Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba - 2016-2019 (Jelenkor Kiadó)

Még csak tíz oldalt olvastam belőle, de már "megvett engem" a könyv magának. Minden könyv mögött más könyvek állnak. Itt - konkrétan - Térey hatalmas életműve. Ő a magyar irodalom idei legnagyobb vesztesége. És személyesen is nagyon hiányzik János.



Top5 - Budaházy Árpád (HVG könyvek)

1) Tanács Eszter: Nők gyermek nélkül - Történetek vágyakozásról, veszteségről és választásról (HVG Könyvek)

Nagyon fontos témát boncolgat, sokak számára tabu, mégis nagyon fontos beszélni róla. Eszter pedig nemcsak hogy bevállalta, de olyan mélységeibe jutott el ennek a témának, ami engem - férfiként és apaként is - sokkolt, elgondolkodtatott, letaglózott.

2) Dezső András: Maffiózók mackónadrágban (21. Század Kiadó)

Hiánypótló könyv, ami bemutatja Magyarország egy másik arcát; olyan összefüggéseket, amelyek előttünk voltak ugyan, mégis: senki, vagy nagyon kevesen figyeltek fel rá.

3) Vajda József: A kenyér lelke (Central Könyvek)

Szeretek sütni és főzni - és mostanában sikerült rávennem magam arra is - vagy ha úgy tetszik: elértem arra a szintre, hogy bevállaljam: - rendes kovászos kenyeret süssek. Ebben elmerülni és a tanulást örömmel venni éppen ilyen jó hangulatú, klassz receptekkel teli kötettel a leginkább megfelelő.

4) Al Ghaoui Hesna: Félj bátran (Bookline Könyvek)

Nagyra tartom az őszintén, világosan beszélni, de még inkább az így írni is tudókat. Hesna mindezeken túl most a tabudöntögető, szemfelpattintó, látásmódon alakító applikációit is aktiválni tudta. Nagyon jó a könyv, azért is, mert jó stílusban is írta meg.

5) Kőhalmi Zoltán: A férfi, aki megölte a férfit, aki megölt egy férfit - avagy 101 hulla Dramfjordban (Helikon Kiadó)

Nagyon szórakoztató, mint Zoli kifelé mindig. De a könyvét csak azoknak ajánlom, akik képesek egy vállrándítással túltenni magukat a "ø" betűn. Mert az borzasztóan idegesítő.



Top5 - Velkei Zoltán (Agave könyvek)

1) Moskát Anita: Irha és bőr (Gabo Kiadó)

A kortárs magyar fantasy soha nem volt olyan jó, mint Anita keze alatt. Sokkolóan elgondolkodtató regény napjaink polarizált világáról és társadalmi problémáiról, kiemelkedő prózával. Az a fajta anyag, amire kiadóvezetőként úgy gondolsz, hogy bárcsak te adhattad volna ki.

2) Neil Gaiman: Sandman - ​Az álmok fejedelme-gyűjtemény 1. (Fumax Kft)

Gyönyörű keménytáblás képregényalbum, ami a műfaj egyik legjobb történetét rejti. Nagyon örülök, hogy a Németh Vladi ennyire értő módon gondozza ezeket a kiadványokat, igazán inspiráló ilyen emberek társaságában lenni.

3) Madeline Miller: Kirké (General Press Kiadó)

A tavalyi év legnagyobb fantasy meglepetése egy outsider regény volt görög mitológiával a női erőről, és rendkívül jó érzés látni, hogy ennyire szép kiadásban megjelenhetett magyarul is, szemmel láthatóan megtalálva a közönségét.

4) Ted Chiang: Kilégzés és más novellák (Agave Könyvek)

Chiang olyan látnoki képességekkel rendelkezik és annyira felemelő olvasni a történeteit, hogy igazságtalanság, hogy évtizedenként csak egy kötettel jelentkezik. Ezek a sztorik is hibátlanok, örökké az olvasóval maradnak, miközben nem csak az univerzumhoz, de a legbelső énünkhöz is közelebb visznek minket.

5) Graham Moore: Az éjszaka fénye (Agave Könyvek)

Soha nem gondoltam volna, hogy Edison és Tesla áramháborújából ekkora könyvet lehet írni. Tényleg: Az éjszaka fénye az, amiben először mindannyian kételkedünk, aztán ott állunk a 300. oldalon tátott szájjal, hogy mi ezt nem tudtuk, erről fogalmunk sem volt. Óriási!

Top5 - Jávor Zsófia (Libri Bookline)

1) Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors (Kulcslyuk Kiadó)

Nagyon egyszerűen és világosan szól mindazon problémákról, amikkel mindannyian szembesülünk, akár nap mint nap. Miért félek valamitől, amit nem is ismerek? Miért nem jövök ki a testvéremmel, ha szeretem? Miért nem tudom érvényesíteni az akaratomat? A szerző bemutatja pontról pontra, hogy problémáink mögött a magyarázat nem biztos, hogy jelenünkben található, sokszor a múltunkban rejtőzik. Amit különösen szerettem, hogy nem csak egyénekre és családokra vezeti vissza az az örökölt sorsot, de nemzetekre, országokra is.

2) Peer Krisztián: Nem a sajátod (Jelenkor Kiadó)

Peer Krisztián előző kötete a 42, ami bekerült a Libri irodalmi díj döntősei közé is sokat jelentett nekem és nagyon jó volt látni, hogy ebben a kötetben is hozta a szerző azt az utánozhatatlan stílust, szóhasználatot, ami csak az övé. Egyszerre személyes, de nagyon elemelkedett is, mindezt akár egy versben is megvalósítva. Közel érzem magamhoz a sorait.

3) Sigrid Nunez: A barát (Libri Könyvkiadó)

Valódi érzelmek, mély gondolatok, igazi fájdalom és hiány átélése és bemutatása kendőzetlenül, őszintén, finom humorral. Úgy szól egy kutyával való kapcsolatról, hogy elkerül minden közhelyet, csöpögést és bárgyúságot. És a könyv is szép, jó megfogni, levenni, olvasni és birtokolni.

4) Szvoren Edina: Verseim (Libri Könyvkiadó)

Csodálatos utazás, elvarázsoló mondatok, le nem tehető könyv, az idei év nagy felfedezése, és külön öröm, hogy ez a kötet nyerte a Libri irodalmi díjat, mert nagyon szerettem, rég bolondultam bele ennyire könyvbe. Nagyon izgalmas és egyéni hang, csodás novellák egytől egyig, hangulata, szereplői, jelmezei, arcvonásai, eszközei velem maradtak olvasás után is.

5) Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem (Magvető Kiadó)

A Libri irodalmi díj közönségnyertese igazi nagyregény főhőssel, történettel, fordulattal, csavarral. Elképesztő időutazás, egy korba, amit csak hébe-hóba és összevissza ismerünk, amiről igazán megnyugtató ilyen személyes hangvételben olvasni, mert így végre a mienk lehet és átélhetjük, nem csak egy lap a történelemkönyvekben, és miközben a történelmet behozza a nappalimba, a jelenről és közelmúltról ugyanolyan erővel szól.

Top5 - Fekete Judit (Animus kiadó)

1) Margareth Atwood: Testamentumok (Jelenkor Kiadó)

Szerintem az év egyik legnagyobb durranása az épp szülinapos Margareth Atwood új könyve. Atwood korábban is jó név volt, de a Szolgálólány meséje és az ebből készülő HBO-s sorozata hozta meg itthon (is) azt a hihetetlen érdeklődést, amivel azok is megismerhették a nevét, akik egyébként magát a könyvet nem olvasták. Félelmetes, mennyire aktuális ma a könyv, és nagyon bízom benne, hogy egyfajta figyelmeztetésként is funkcionál a történet, fontos társadalmi problémákat, kérdéseket boncolgat.

2) Jo Nesbo: Kés (Animus Kiadó)

Lehet, hogy saját kötetet nem illik ennyire dicsérni, de Nesbo szerintem azon ritka szerző, aki mindig tudja emelni a szintet. Két éve vártuk az új Harry Hole-kötetét és most is volt bennem egy kis félsz, ami a sok kötetes szerzőinknél előbújik belőlem, hogy vajon nem most lesz-e az a pont, amikor már nincs feljebb. Nesbo megnyugtatott: a Kés az újdonságával is, megint megmutatta, hogy az írója mennyire kivételes és fantasztikus. Letehetetlen kötet, ami nagyon egyben van.



3) Jón Kalman Stefánsson: Menny és pokol trilógia (Jelenkor Kidó)

Ennek a trilógiájának is itt a helye, szerintem az év egyik legerősebb megjelenése az izlandi szerző története. Még nem fejeztem be, a közepénél járok, de már értem, miért őrül meg érte mindenki, aki olvasta. Különleges atmoszférájú könyv, nagyon emberi és egy másik nagy kedvencemet juttatja eszembe a Stoner volt rám ilyen hatással, John Williamstől. Egyébként maga a trilógia megjelenése is különlegesen szép és ötletes lett, egyszerűen jó kézbe venni.

4) Karl Ove Knausgård önéletrajzi sorozata (Magvető Kiadó)

Knausgårdot lazán csak az "irodalom fenegyerekének" becézik. Az első kötetet olvastam el pár hónapja és óriási meglepetést okozott a fickó. Ha valaki azt gondolná, nem nagy kunszt leírni egy átlagosnak mondható életet, hát téved. Pont attól nagy Knausgard írása, hogy le tud menni olyan mélyre az önvizsgálatban, hogy saját magunk elé is tükröt tart. A szöveg is fantasztikus, hangulata van és emlékezetes marad, a nyers őszintesége pedig egyszerűen üdítő. Óriási kedvenc lett.

5) Michelle Obama - Így lettem (HVG Könyvek)

Ez a könyv ugyan tavaly év végén jelent meg, és így valójában 2018-as listán volna a helye, de a hatása nálunk mégiscsak idén jelentkezett. Ezt a könyvet még csak nem az irodalmi értéke miatt sorolom ide, de akkor is érdemes kiemelni, mert elképesztően jó kötetnek tartom. Hihetetlen érdekes egy-egy ismert személy életútjába betekintést nyerni; Michelle Obama szimpatikus személyisége pedig egész egyszerűen átüt a szövegen. Jó olvasni, érdekfeszítő és nagyon motiváló is.