Mi az tehát, amit legalább tudni vélünk? - teszi fel a kérdést Zsiday Viktor.

Úgy tűnik, hogy Dél-Afrikában felbukkant egy új variáns, amelyen számos mutáció van: sok olyan, amely más variánsokon nem volt, és sok olyan, amely megvolt különböző variánsokon, de ott még inkább külön-külön. Dél-Afrikában olyan gyorsan vált uralkodóvá ez a variáns, ami azt sejteti, hogy sokkal fertőzőbb (nagyobb a reprodukciós rátája), mint a delta virusvariánsnak. Nagyon sok olyan új mutációt mutat fel, amelyek erősen kérdésessé teszik, hogy a korábbi fertőzésből vagy oltásból adódó védettség mennyit ér.

A legrosszabb forgatókönyv tehát az, hogy van egy olyan új Covid-variáns, amely ellen az oltásaink nem sokat érnek, miközben elképesztően gyorsan terjed és semmilyen más eszközünk nincs ellene, mint a lezárások, de a terjedési sebessége miatt lehet, hogy az sem elég. Gyakorlatilag visszaértünk a startmezőre, 2020 tavaszára.

Újabb leállás jöhet a gazdaságban

Új mRNS vakcina tömeggyártásban, kellő mennyiségben valószínűleg nyár előtt nem lesz erre a variánsra, tehát, ha a fentiek igazak, akkor nagyon rosszul állunk, mert ismét óriási gazdasági leállásokkal és összeomló egészségügyi rendszerrel állunk szemben.

A jó hír az, hogy lehet, hogy a fentiek nem igazak: talán nem is annyira fertőz az új variáns és/vagy az oltásból eredő védelem nem csökken jelentősen ellene. Sajnos erről igazán semmit sem tudunk és várhatóan ez még pár hétig így is marad, addig is mindenki találgat. Ha erre a két kérdése konkrét válasz érkezik valahonnan, akkor sokkal tisztább lesz a kép - írja a befektetési szakember.

A rossz forgatókönyv esetén leáll a légiközlekedés; nagyon súlyos sok héten át tartó lezárások lesznek (amolyan igazi, 2020 tavaszi teljes lezárás is akár); a gazdasági növekedés megbicsaklik; a jegybankok nem, hogy kamatot emelnek, de lehet, hogy még vágnak is (már aki tud még); az olajárak bezuhannak a közlekedés leállása miatt, és így tovább.

Bizonytalanságban kiszállás van

Sajnos, valószínűleg sem a terjedési sebességről, sem a vakcinarezisztenciáról nem fogunk megtudni egy ideig semmit, ezért totális a bizonytalanság, és a tőzsdén alapvető: When in doubt, get out. Ráadásul hétvégére, senki sem akar úgy hazamenni, hogy nem tud reagálni 2 napig a kijövő (potenciálisan rossz) hírekre - írta a szakértő pénteken.

Hát ezért esik a tőzsde. Az pedig, hogy megalapozott-e ez a pánik, majd kiderül később, de hogy még egy ideillő tőzsdei mondással kedveskedjek az olvasóknak, ebben a helyzetben: "Először lőj, csak azután kérdezz". Úgy tűnik, mindenki így tesz most.