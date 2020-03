Túl vannak a cégek az első sokkon? - Out of the Box

Mai virtuális konferenciánk témája: túl vannak a cégek az első sokkon? Veszteségek vannak, de lesznek vajon nyertesek? Mi van azokkal, akiket a másik oldalról szorít a prés? A gyógyszergyáraktól az éttermekig - egyes iparágak túlélési technikái és kilátásai.

A telekommunikációs cégeknél eddig is gyakori volt a home-office, de a szolgáltatásukra talán most van a legnagyobb szükség. Mi változott azoknál a cégeknél, akiknél azt gondolnánk, hogy semmi?

Hogy tud egy fine dining étterem reagálni arra, hogy most az emberek az otthonukból sem tudnak kimozdulni? Létezhet ennél a minőségnél házhoz szállítás, vagy nem marad más csak a kivárás?

A gazdasági válság már itt van, de megnyugtathatja bármi a piacokat? A privátbanki ügyfelek és a tehetősebbbek már menekülnek a pénzpiacokról, vagy kivárnak és abban bíznak, hogy most lehet olcsón venni és nem sokára drágán eladni?

Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ vendégeinkkel:

A Moderátor: Szabó Dániel, a Napi.hu újságírója

Az Out of the Box első adásában Mérő Lászlóval beszélgettünk Átlagisztánról és Extremisztánról. A beszélgetést a linkre kattintva nézheti vissza.

Mi is az az Out of the Box?

Hogyan váltsuk meg a világot, ha éppen dobozokban élünk? Reményeink szerint majd most kiderül. Az Out of the Box egy olyan virtuális rendezvénysorozat ami a Dialogue Creatives ötlete alapján az IndaMédia felületein valósul meg. Az esemény házigazdája a Napi.hu.