A szerdai kormányülésen hozott döntéseket ismertette Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Többek között felmerült az ukrán gabona ügye is. Tavaly azért engedték be Magyarországra az ukrán gabonát, mert Ukrajna nem tudott tengeri úton exportálni, azonban ennek eredményeként a korábbi 40-50 ezer tonna gabona helyett 2 és fél millió érkezett, ami mostanra havi 250 millió tonnát jelent.

Ezért az ukránokkal szomszédos országok annak érdekében, hogy védjék saját mezőgazdaságukat és a termelőket, uniós tiltással érték el, hogy az ukrán gabonabehozatalt leállítsák.

Ez a tiltás azonban szeptember 15-ig van érvényben, Magyarország azonban azt kezdeményezi az EU-tól, hogy ezt hosszabbítsák meg. A tilalmat Lengyelország, Románia, Bulgária és Szlovákia is bevezette.

Több üzletet is megbüntettek

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról beszélt, hogy összesen 722 üzletet vizsgáltak a kötelező akciózással kapcsolatosan, ebből 70 eset volt kifogásolható, legtöbbször az üzletek nem tüntették fel az árcsökkentést. 28 esetben nem volt elérhető akcióköteles termék az üzletegységben, pár esetben pedig az akciókat nem tartották be. A kiszabott bírság összértéke mintegy 25 millió forint volt eddig.

Folytatódnak a hadi fejlesztések

Gulyás Gergely újabb katonai beruházásokról is beszélt, megemlítette, hogy egy Leopard A7-es érkezett a héten az országba, a haderő pedig további 44 darab ilyen páncélossal bővül majd a következő két évben, köztük hídvető tankok is lesznek. Ugyanakkor más típusú harckocsikat is gyártani fognak Zalaegerszegen, és a várpalotai fejlesztés is befejeződhet 2024-ben.

Még nincs döntés a CSOK-ról

Jövőre megszűnik a CSOK az 5 ezer fő feletti településeken, az új otthonteremtési formát a Kulturális és Innovációs Minisztérium fogja kidolgozni, azonban a miniszter szerint még nincs döntés arról, hogy mi lesz az új konstrukció, a cél azonban az, hogy elsősorban a gyermeket vállalók juthassanak könnyebben lakáshoz.

Gulyás Gergely azt is megemlítette, jelenleg 88 százalékon áll a gáztározók töltöttségi szintje – ez megközelíti az Uniós gáztöltöttségi szintet.