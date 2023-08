Több ízben is beszámoltunk arról, hogy a külföldi nyaralás során legyen nálunk készpénz is, mivel egyetlen bankkártya esetén – ha történik valami -, könnyen kicsúszhat a lábunk alól a talaj. Tegyük fel, ellopják. Mit tehetünk ilyenkor?

Pótlása gyakorlatilag lehetetlen, ha erre lenne is mód, mire végigmegyünk a procedúrán, vége a nyaralásnak. Ha erre egyáltalán van lehetőségünk, a Napi.hu megkeresésére például az MBH Bank sajtóosztályán közölték, az ügyfél elvesztett, vagy ellopott bankkártyáját letilthatja, és új bankkártyát igényelhet - akár külföldről is.

Ám jelenleg nem postáznak bankkártyát külföldre, csak az ügyfél által megadott belföldi postázási címre tudják kiküldeni az új kártyát.

Az UniCredit Bank viszont azt közölte a Napi.hu-val, hogy tartós külföldön tartózkodás esetén van arra mód, hogy az ügyfél külföldi címére küldjék el a kártyát.

Megtörténhet, egy ideig észre sem vesszük a lopást. A CIB Bank szakértői a Napi.hu érdeklődésére azt javasolták, hogy ha addig nem is állt rendelkezésünkre, ám külföldi út előtt mindenképpen érdemes beállítani a kártyafigyelő szolgáltatást. Így valamennyi kártyás tranzakcióról időben értesítést kapjunk, és könnyebben észrevesszük, ha eltulajdonították a kártyánkat, és azonnal letilthatjuk azt.

További óvatossági tanácsok

A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöksége a Napi.hu megkeresésére a következőket közölte: amennyiben a bankkártya elveszett, ellopták, illetve jogosulatlan használat jut a tulajdonos tudomására a kártyával kapcsolatban, akkor a kártyát azonnal le kell tiltani és értesíteni kell a pénzügyi szolgáltatót.

Minden kártyakibocsátó köteles 24 órán keresztül belföldről és külföldről egyaránt hívható direkt számot üzemeltetni a kártyaletiltás érdekében, ugyanakkor az ügyfél kötelezettsége, hogy a letiltás telefonszáma mindig rendelkezésére álljon.

A letiltáshoz jellemzően szükséges a bankkártya száma, lejárati dátuma, illetve a fedezeti bankszámlaszáma. Célszerű ezeket az adatokat feljegyezni és külön tárolni. (Amennyiben ezek az adatok nem állnak rendelkezésére, a kibocsátó személyes adatai alapján is tud intézkedni a kártya letiltásáról.)

Az MNB szerint a PIN-kódot próbáljuk megjegyezni, semmiképp ne írjuk rá a kártyára, ha valahova mégis felírjuk, az ne legyen a kártya közelében sem, és telefonon se adjuk meg a kódot.

A CIB bank szakértői is arra hívták fel a Napi.hu figyelmét, hogy nagyon fontos az elővigyázatosság az adatok külön tárolásakor, a PIN-kódot soha ne írjuk le papírra, és ne mentsük el a telefonunkba Lehet, apróságnak tűnhet, ám ez is fontos: kártyahasználatkor győződjünk meg róla, hogy senki sem látja, milyen PIN kódot ütünk be az ATM-be vagy a bolti terminálba.

A jegybank tanácsai szerint is az ATM-ből történő készpénzfelvételnél ügyeljünk az automatára és környezetére, eltömődött-e a bankjegynyílás, nem helyezett-e valaki egy másik leolvasót fölé, hogy utána lemásolja a kártyája adatait. A PIN-kód megadásakor takarjuk el a kezünket, nehogy távolról leolvashassák a beírt és legyünk óvatosak a hirtelen ott termett, segítőkész személlyel.

Amikor kockázat a kockázatelemző rendszer

Hasznos lehet jelezni bankunk ügyfélszolgálatának, hogy a kártyánkat külföldön szeretnénk használni, nehogy az automatikus banki kockázatelemző rendszer szokatlan helyről érkező tranzakciónak minősítse azt.

A Napi.hu korábban megkereste a nagyobb Magyarországon működő bankokat, hogy az előfordulhat-e, hogy ha valaki külföldön használja a kártyáját, akkor ideiglenesen zárolják, vagy akár le is tiltják a bankkártyáját.

Hét pénzintézet egybehangzóan válaszolta, hogy a visszaélések megelőzése érdekében a szokatlan helyen és összegben történő kártyás tranzakciókat a bank figyelemmel kíséri, így a nem megszokott külföldi költéseket célszerű előre jelezni.

Továbbá: a csalás megelőzési rendszer több szempontot is figyelembe vesz, így amennyiben előre tudjuk, hogy mikor, mennyi időre és hova utazunk, akkor azt érdemes jelezni a pénzintézet felé.