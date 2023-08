Néhány napja az Átlátszó tett közzé egy videófelvételt, amelyen az látható, hogy ágyi poloskák lepték el az egyik mentálisan sérült beteget, akit a szentgotthárdi pszichiátriai betegek otthonában ápolnak. Az ügy kirobbanása után az Indexhez is eljutottak hasonló felvételek, amelyek szintén a Rábaparti Integrált Szociális Intézmény Vas Vármegyei épületében készültek.

Az ott dolgozók elárulták az Indexnek, hogy évek óta problémát okoznak az ágyi poloskák az otthonban, ám a videó megjelenése előtt csak kevesen tudtak arról, milyen súlyos is a helyzet. A 8800 fős kisvárosban található, körülbelül 530 embernek otthont biztosító intézmény látogatási rendje ugyanis a Covid óta nem teszi lehetővé, hogy a főleg a fővárosból származó ápoltak hozzátartozói bemenjenek a betegek szobáiba, csak bizonyos nyilvános terekben érintkezhetnek velük, így ők nem igazán láthatták eddig, mekkora is a baj.

A dolgozók elmondása szerint az elmúlt években ugyan több alkalommal is végeztek rovarirtást az intézményben, ezek azonban csak ideig-óráig jelentettek megoldást a problémára. Az irtások ellenére ugyanis – mivel az ápoltak találkoznak egymással, a fertőzött szobákban lakók ruhájáról pedig könnyen átmásznak másokra is poloskák – mindig továbbterjedt a fertőzés.

Az irtások során csak az ágyi poloskákat pusztították el, a petéket nem.

Az otthon dolgozói a lehetőségeikhez mérten igyekeztek mindent megtenni az invázió megfékezése érdekében, de többen úgy látják, a helyzetet már képtelenek kezelni házon belül. Ezért is fordulhatott elő, hogy voltak köztük olyanok, akik a nyilvánossághoz fordultak elkeseredésükben, míg mások inkább a távozás mellett döntöttek és beadták a felmondásukat – ugyanis a dolgozók hozzátartozói is tartottak a poloskáktól.

Az intézmény fenntartója egyébként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, amely korábban az Átlátszó megkeresésére azt közölte, hogy a fenntartásában lévő intézmények esetében nem áll fenn jogi kötelezettség arra vonatkozóan, hogy a telephelyeiken kialakuló ágyipoloska-problémákat a főigazgatóság felé jelentsék.

Éppen ezért tartottak attól többen a szentgotthárdi pszichiátriai betegek otthonának dolgozói közül is, hogy az állami szerv nem is tud valójában arról, milyen súlyos problémával is küzdenek az intézetben.

Az önkormányzat nem tud mit tenni

A szentgotthárdi önkormányzat egyik vezetőjével is, aki elmondta, hogy a múlt héten a városvezetés levelet írt az intézmény igazgatójának, amelyben tájékoztatást kértek a kialakult helyzetről a városlakók védelme érdekében. Mivel az otthon lakói közül sokan kimenőt kaphatnak napközbenre, amit a fertőzésveszély miatt kockázatosnak tartanak a szentgotthárdiak, ezért fordultak az igazgatóhoz.

Mint az önkormányzat egyik névtelenséget kérő vezetője elmondta, ők is tudnak már jó ideje a problémáról, beavatkozni ugyanakkor nincs lehetőségük, mert az intézmény nem hozzájuk, hanem az államhoz tartozik.

Úgy tudni ugyanakkor, hogy már a Nemzeti Népegészségügyi Központ (korábbi nevén ÁNTSZ) és a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság is tud a problémáról, a szervek képviselői a múlt héten már az otthonban is ellenőrzést tartottak, ők rendeltek el kijárási tilalmat is.