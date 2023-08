Árnyékot vetett volna a budapesti atlétikai világbajnokságra, ha a rendező város főpolgármestere még a szombati megnyitóra se megy el a fővárosi önkormányzat és az Orbán-kormány között dúló háború miatt. Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke múlt pénteken személyesen adta át az esemény meghívóját a Városházán, amelyet Karácsony Gergely örömmel elfogadott – írja a Népszava.

Június 19-én a főpolgármester még azt mondta, ha a kormány nem tartja be a megállapodásukat, akkor nem megy el a nyitó rendezvényre. A lap értesülése szerint a főváros korábban demonstrációt jelentett be az atlétikai stadion elé péntek délutánra, amit most lefújtak. Gulyás Gergely miniszter levele a találkozó előtti éjszaka érkezett meg.

Az események mozgatója minden bizonnyal a politikából a sportdiplomácia színpadára átlépő Fürjes Balázs lehetett, a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság Szervezését és Lebonyolítását Irányító Testület társelnöke, akinek ez a siker jól jöhet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagságáért vívott harcban.

Megmaradt az esély Budapest számára

A mostani megállapodással megmaradt az esély, hogy a kormány teljesíti azt a vállalást, amelyet még 2019-ben tett annak fejében, hogy a frissen hivatalba lépő ellenzéki városvezetés a kampányban hangoztatott stadionstop ellenére hozzájáruljon a csepeli szigetcsúcsra, illetve a IX. kerület déli csücskére tervezett csarnok és a csatlakozó létesítmények megépítéséhez.

A négy évvel ezelőtti alku a Diákvárosról, valamint összesen 50 milliárd forint extra forrásról szólt a fővárosi MR-CT programra és a kerületi egészségügyi fejlesztéseikre. A kormányzat azonban megszegte a megállapodást. A Diákváros helyét a kínai Fudan Egyetem építésére adta át, és két év után elapadt az egészségügyi beruházások forrása.

A kormány eddig összesen 20,75 milliárdot adott oda az ígért 50 milliárdból, így még csaknem 30 milliárd hibádzik. Gulyás Gergely múlt heti levelében arra tett ígéretet, hogy a már megkezdett beruházásokhoz szükséges forrásokat biztosítják. Ez mintegy 2 milliárd forintot jelent. Ez lehetőséget teremt arra, hogy az elakadt projekteket kimozgassuk

– válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, aki bízik abban, hogy a fentiekről szóló kormányhatározat még e héten megjelenik.

A fennmaradó összeg felhasználásáról és a támogatott projektekről külön munkacsoport dönt majd. Ennek munkájában Pintér Sándor belügyminiszter mellett Gulyás Gergely és két fővárosi delegált vesz majd részt. A kormány nem titkoltan az uniós forrásokból teremtené elő korábbi ígéretének fedezetét.