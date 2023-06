Az idei évben is uniós szintű közlekedési ellenőrzési akciót hirdet az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) – számolt be róla az Infostart. A razziában a magyar rendőrség is részt vesz.

Ellenőriznek teherjárműveket, ittas vezetést, biztonsági övek és gyerekülések használatát, valamint azt is, hogy a sofőrök csinálnak-e valamilyen figyelemelterelő dolgot (például mobiltelefon-használat) vezetés közben.

Néhány dolog, amit soha csináljon, ha vezet Telefon nyomkodása

Biztonsági öv használatának kihagyása

Evés, ivás

Reklámtáblák figyelése

Gyorshajtás

Vezetés alkoholos befolyásoltság alatt

Fáradtan vezetés

Sminkelés

Fülhallgató használata

Tükrök állítgatása

Az ellenőrzések dátumai és típusai:

június 14-20.: alkoholos vagy drogos befolyásoltság ellenőrzése

július 18-24.: a teherautókat és a buszokat fogják ellenőrizni, kiemelt figyelmet fordítva a járművek szabályosságára, a megfelelően rögzített rakományra, tengelyterhelésre vagy buszok esetében a biztonsági felszerelésekre.

augusztus 7-13.: sebességtúllépés ellenőrzése

szeptember 16-22.: „Roadpol Safety Days” Biztonsági Napok az Európai Mobilitási Héttel egy időben

október 9-15.: „Focus on the Road” ellenőrzés a figyelmetlenségre visszavezethető balesetek megelőzésére

november 6-12.: teherautók és buszok ellenőrzése

december 11-17.: alkoholos vagy drogos befolyásoltság ellenőrzése