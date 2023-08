Nézzük először nyugati szomszédunkat. Ausztriában nagyon sok a telepített kamera, sőt, kifejezetten követési távolságot mérő eszközöket állítottak fel nemrégiben. Ha valaki túl kicsi követési távolságot tart, büntetésre számíthat.

Ezen kívül érdemes különös figyelemmel lenni és még szigorúbban betartani a sebességkorlátozást az IG-L kiírással kiegészített táblákkal ellátott útszakaszokon. Ebben az esetben ugyanis a sebességkorlátozás környezetvédelmi célt szolgál és a légszennyezettségi és/vagy zajszennyezési határértéktől függően, a büntetés összege is sokkal magasabb lehet a gyorshajtásért ezeken a szakaszokon.

Koszos autó, diéta, pótszemüveg, autó alatt alvó ember

Az autostart.hu gyűjtése szerint az orosz hatóságok évekkel ezelőtt autótisztasági programot hirdettek, aminek következményeként a rendőrök a gyorshajtás és az egyéb szabálytalanságok mellett, akár az autó koszos külseje miatt is bírságolhattak. Tehát nem elég a látható rendszám, bírságolják a sofőröket, ha autójuk úgy néz ki, mint a szegény ember koszos malaca.

Cipruson enni és inni sem lehet vezetés közben, még vizet sem. Ha esetleg mégis bekapnánk néhány falatot a volán mögött ülve, és ennek egy rendőr is szemtanúja, akkor bizonyosan számíthatunk egy 30 ezer forintos bírságra.

Spanyolországban a szemüveges sofőröknek nem elég egy okuláré, kell egy pótszemüveg is. Dániában a sofőr köteles meggyőződni indulás előtt arról, hogy senki nem alszik a jármű alatt.

Mobiltelefonálás: motor leáll, kézifék behúz

Testvérportálunk, a Dívány.hu gyűjtése szerint a mobiltelefon használata vezetés közben természetesen a legtöbb országban tilos, ám az Egyesült Királyságban még a piros lámpánál se vegyük elő a telefont, mert a szabályok szerint erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a motort leállítottuk és a kéziféket behúztuk.

Ez a szabály a fizetős autópálya-kapuknál vagy a „drive through” típusú autós gyorséttermeknél nehézséget jelenthet azoknak, akik a telefonjukkal szeretnének fizetni.

Tíz éves elévülési idő

Olaszországban az autópályák közel egyharmadán mérik az elhaladó autók átlagsebességét, mely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a rögzítő eszközök két pont között, a megtett út és az eltelt idő alapján számítják ki az adott autó átlagos sebességét, és ha ez alapján gyorshajtás feltételezhető, akkor büntetésre lehet számítani.

Fontos ezen kívül, hogy az olaszoknál a büntetési tételek elévülési ideje 10 év, azon belül bármikor kiküldhetik a bírság értesítőjét.

Ezzel ellentétben, a parkolási szabályok Olaszországban a legmegengedőbbek, az olasz városok szűk utcáin tiltás hiányában bárhol lehet parkolni, „ha elfér az autó és elférnek tőle.”

Jogtalan bírság és elévülési idő

Mit tegyünk, ha jogtalannak érezzük a bírságot? A Napi.hu megkeresésére az ALD Automotive LeasePlan szakértői elmondták: a bírságot kiszabó ország internetes oldalán az ügyintézési szám beírásával általában be lehet tekinteni az ügy adataiba. Ha jogosulatlannak véljük a büntetést, úgy a jogorvoslati kérelem benyújtásához nekünk kell alátámasztanunk hivatalos dokumentumokkal az igazunkat.

Nem ritka, hogy évekkel korábban elkövetett közlekedési vétségről érkezik felszólítás. Az olasz büntetéseket például gyakran egy év elteltével postázzák, mivel Olaszországban a külföldi állampolgárokat érintő közlekedési bírságok kiszabásának, és megküldésének határideje a jogsértés időpontjától számítva 360 nap, a követeléskezelőnek pedig a szabálysértés típusától függően – miként fentebb szó volt róla, akár 10 év is rendelkezésére áll a bírság behajtására.

De olyan is előfordul, hogy más országokban akár 6-7 évvel ezelőtti bírságokat hajtanak be a hatóságok, amelyek ráadásul a különböző adminisztrációs költségek miatt az idő elteltével hatalmasra is nőhetnek. Ezt is az eltérő jogszabályi környezet okozza, így nem alapozhatunk a hazai 5 éves elévülési időre.