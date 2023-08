A létesítmény Fonyódon belül csatlakozik a Balatoni Bringakörúthoz, így a körút mentén található településekhez is közvetlen összeköttetést jelent, emiatt a nyári turisztikai szezonban várhatóan jelentős mértékű kerékpáros turisztikai igényeket is kielégít, valamint szezonhosszabbító hatása is lényeges. A déli szakaszon megvalósuló beruházás költsége nettó 91 948 235 forint, amelyet kivitelezőként a Colas Út Zrt. bonyolít le – írja a Hirbalaton.

Fonyód Város Önkormányzata és a DDRFÜ megbízásából készültek azon pályázati tervek, amely a Fonyód és Buzsák- Csisztapuszta településeket összekötő kerékpárútról és Fonyód településen további kerékpárutak fejlesztéséről szóltak. 2019-ben részletes kerékpárút engedélyezési terveket készítettek, részben módosított nyomvonalon. Az M7 feletti felüljárótól északra a fejlesztés a meglévő út felhasználásával már elkészült 2022-ben, a felüljárótól délre pedig az út fejlesztését, illetve kiépítését tűzték ki célul.

A mostani tervállapot olyan kerékpározható mezőgazdasági közút átépítési és felújítási tervként készült el, amely nyomvonalában a lehető legnagyobb mértékben megtartja a meglévő utat, annak elsősorban megerősítésére és fejlesztésére törekszik. Az út építésére közlekedési építési engedélyt kellett beszerezni.

A Csisztai kerékpárút megépülése Buzsáknak és Fonyódnak egyaránt fontos

– szögezte le Hidvégi József Fonyód polgármestere.

„A két település lakóinak több mint harminc éves álma, hogy megépüljön a településeket összekötő, mintegy öt kilométeres kerékpározható útszakasz. Az autópálya megépülésekor volt erre a legnagyobb lehetőség, hiszen akkor egy kilométeres szakasz megépült, amit folytatni kellett volna 2-3 kilométerrel mindkét irányba, de ez akkor sajnos nem történt meg. Útfelújítási pályázatok nem álltak az önkormányzatok rendelkezésére, míg 2016-ban kerékpárút építésére nyílt lehetőség pályázni. Ez az út ez egyben gát is, amely a vízegyensúly megtartását biztosítja a keleti és a nyugati medence között.

A déli szakasz megépülésével Fonyódról jó minőségű kerékpárúton közvetlenül elérhetővé válik Csisztafürdő, amely a beruházás legfontosabb célkitűzése volt.

Eredetileg ennek nyugati oldalán, de külön nyomvonalon terveztük a kerékpárút megépítését, ez azonban a környezetvédelmi hatóság miatt nem valósulhatott meg, csak a jelenlegi nyomvonalon. A kivitelezést szakaszoltuk, most az autópályától délre lévő szakasz megépítése kezdődik meg” – közölte a polgármester.