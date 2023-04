A 2007-ben indult Heineken Balaton Sound világhírű fellépőkkel, kreatív helyszínekkel, telt házas programokkal és híressé váló látogatókkal történelmet írt Európa egyik legnagyobb szabadtéri elektronikus zenei fesztiváljaként. A nem élőhangszeres zenei műfajok mellet mint az EDM, a house vagy a dubstep, teret kaptak a rap, a dance, a pop és a reggae műfajok is, olyan húzónevekkel, mint David Guetta, Moby, Snoop Dogg, Patrice vagy éppen Dua Lipa – írja a Sonline.

Az eddig 14 alkalommal megrendezett esemény – amely 2020 és 2021 nyarán a világjárvány miatt elmaradt – 2012-ig viselte a holland sörmárka nevét, az idei, tizenötödik alkalommal pedig újra Heineken Balaton Soundként rendezik meg a fesztivált. A HEINEKEN Hungária Vállalati Kapcsolatok és Kommunikációs Vezetője elmondása szerint a céljuk, hogy a közös munka folytatása még inkább erősítse Magyarországon a fenntartható fesztiválozás hagyományait.

2021-ben Zamárdiban közvélemény-kutatást indítottak arról, hogy a szervezők a jövőben is ott folytathatják-e a Balaton Sound megrendezését. Az eredmény alapján a zamárdiak igent mondtak a fesztiválra: a konzultációban a helyiek több mint 50 százaléka vett részt, és az eredmény szerint a túlnyomó többség, mintegy 80 százalék arra szavazott, hogy a fesztiválnak az elkövetkező három évben továbbra is Zamárdi adjon helyet.

Már elérhető a teljes programtábla

Zamárdi szabadstrandját idén többek között Hardwell, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Tiesto és Don Diablo is dübörögteti. A fesztivál olyan előadókkal büszkélkedhet, akik évek óta mozdíthatatlanul szerepelnek a 100 legjobb DJ toplistáján. A B my Lake fesztivál beépülésével zeneileg hangsúlyosabbá válnak az underground irányzatok, új extravagáns helyszíneket telepítenek, valamint izgalmas nappali programokkal is készülnek a szervezők. A látogatók belefuthatnak utcaszínházba, divatbemutatóba, vagy felfrissülhetnek egy vízparti techno jógával, majd elmerülhetnek a kulináris élvezetekben is.

Magyar fellépőkből sem lesz hiány, többek között Majka és a Halott Pénz is fellép a rendezvényen. A négynapos fesztivál hivatalos oldalán közzétették a részletes programot is, ahol már teljes a line-up. A fesztivál már elérhetővé tette a Nagyszínpad, a Fusion Stage, a My Stage és a B Stage programjait is.