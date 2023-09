Balatonföldvár vezetése rendkívüli testületi ülésén bólintott rá az adásvételre, és adta el 450 millió forintért a kikötő melletti, 1600 négyzetméteres telken álló 140 négyzetméteres épületet, a civilek szerint valódi versenyeztetés nélkül: a pályázatra hivatalosan egyetlen ajánlat érkezett, ráadásul egy olyan cégtől, amelyet a tender kiírása után alapítottak – számolt be róla a Népszava.

Utóbb kiderült, hogy akadt volna még jelentkező, de nem is tudott a lehetőségről. „A képviselő-testület július végi, rendkívüli ülésén döntött a Vitorlás Klub eladásáról és a pályázat kiírásáról. Már akkor jeleztem, nem értek egyet a pályázatban szereplő feltételekkel – mondta a lapnak Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvár egyesület elnöke.

A Vitorlás Klubnak jelenleg is akad bérlője, akivel a szerződés szerint a megállapodást fel lehetett volna bontani egy hónap alatt, így viszont árcsökkentő hatású lehet a bérlővel terheltség. „A pályázati hirdetményt is csak a város honlapjának egy eldugott helyén, illetve a fali hirdetőtáblán tették közzé” – tette hozzá Herényi, aki szerint az országos nyilvánosság nagyobb érdeklődést, komolyabb versenyt és ezáltal nagyobb bevételt hozhatott volna. Neszményi Zsolt főispán válaszából kiderült, a pályázati minimumfeltételek teljesültek Balatonföldváron.

A polgármester szerint nem volt más választásuk

„Az épület felújítására nem volt forrása az önkormányzatnak, nem kötelező önkormányzati feladatot ellátó létesítmény, és miután befektetési célra nem alkalmas az ingatlan, így egy felújítást követően sem emelkedett volna jelentősen a piaci értéke. A bérleti szerződések pedig, miután bármikor felbonthatók, nem értékcsökkentő hatásúak” – nyilatkozta Holovits Huba, Balatonföldvár fideszes polgármestere.

A pályázati kiírásra egyetlen ajánlat érkezett határidőre: a nyertes BFV Klubház Kft.-t öt nappal a pályázat megjelenése után jegyezték csak be. Utóbb kiderült, hogy akadt volna más jelentkező is, aki korábban már többször is jelezte az önkormányzatnak, megvenné a Vitorlás Klubot, ám nem tudott a pályázatról, így csak a határidő után tudott ajánlatot tenni, amit érvénytelennek nyilvánított a testület, noha magasabb árat ígért a kiírási összegnél – fűzte hozzá Herényi Károly.